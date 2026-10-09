De los 5 kilómetros al maratón: Guadalajara apuesta por crecer su comunidad de corredores

Guadalajara busca consolidar el crecimiento de su comunidad de corredores con una oferta que va desde competencias de cinco kilómetros hasta el maratón completo. Según David Prado, director del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (COMUDE), la ciudad registra entre cuatro y cinco carreras cada fin de semana, una actividad que incluso requiere coordinación para organizar calendarios y garantizar la seguridad de los participantes.

La siguiente gran cita será el Maratón Internacional de Guadalajara, que celebrará su edición 42 el próximo 8 de noviembre, con una modalidad de relevos que permite compartir los 42.195 kilómetros entre cuatro corredores.

El evento forma parte de una oferta deportiva que ha ampliado sus posibilidades de participación. El Medio Maratón de Guadalajara pasó de un cupo de 21 mil corredores en 2024 a 23 mil en 2026, un incremento cercano al 10%, mientras que para el maratón de noviembre se contemplan 7,400 lugares.

Desde su llegada al COMUDE en octubre de 2024, Prado ha buscado impulsar las carreras de ruta mediante competencias para distintos niveles y una mayor participación de los propios corredores en las decisiones organizativas.

“No tomamos decisiones desde el escritorio”, aseguró el funcionario, quien explicó que las opiniones de los participantes ayudan a identificar mejoras después de cada evento. También destacó la existencia de una Comisión Estatal de Carreras, que contribuye a coordinar los calendarios y atender aspectos de seguridad.

Un maratón que también se puede correr por relevos

Una de las alternativas para ampliar la participación es la modalidad de relevos, que permite distribuir los 42.195 kilómetros entre cuatro integrantes. Los equipos pueden conformarse por dos hombres y dos mujeres, tres mujeres y un hombre, o tres hombres y una mujer.

La competencia celebrará su décima edición y contempla un cupo de 850 equipos, equivalentes a 3,400 corredores. Para Prado, esta modalidad puede funcionar como un primer acercamiento a las pruebas de larga distancia para quienes todavía no están preparados para completar individualmente un maratón.

“Entonces van buscando también ellos sus objetivos personales”, explicó sobre la posibilidad de que los participantes posteriormente intenten correr distancias como el medio maratón.

La estrategia no se limita a las competencias principales. Durante el año, COMUDE organiza ocho carreras de cinco kilómetros y una de diez, con la intención de ofrecer alternativas para personas con diferentes niveles de experiencia.

“No es sencillo prepararse para un maratón, requiere realmente de semanas y de meses”, reconoció Prado.

Guadalajara prepara una ruta más amigable para los corredores

La edición 42 del Maratón Internacional tendrá salida a las 6:30 de la mañana en Los Arcos de Guadalajara y contará con modificaciones en su recorrido.

Uno de los objetivos de la organización es que entre el 60% y el 70% de la ruta transcurra por avenidas arboladas, para ofrecer mejores condiciones a los participantes.

Prado explicó que las características geográficas de Guadalajara representan un desafío para diseñar un circuito completamente plano, debido a que la ciudad se encuentra a poco más de 1,500 metros sobre el nivel del mar y presenta pendientes que aumentan la exigencia física.

La intención es combinar un recorrido más favorable con el paso por lugares representativos como La Minerva, Los Arcos de Guadalajara, Los Arcos del Milenio y la Glorieta de los Héroes.

“Los corredores nos piden mucho algunos de los elementos arquitectónicos que tiene la ciudad”, explicó.

El director del COMUDE señaló también que aproximadamente el 90% del financiamiento del evento proviene del Ayuntamiento de Guadalajara, mientras que el 10% restante corresponde a patrocinadores.