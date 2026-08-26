De los reflectores a los 42 kilómetros: las celebridades que corren maratón
Este domingo se corre el Maratón CDMX, la edición número 43 de una de las carreras más importantes de América Latina, con alrededor de 30 mil corredores que saldrán desde el Estadio Olímpico Universitario hacia el Zócalo para enfrentar los mismos 42.195 kilómetros que han puesto a prueba a algunas de las celebridades más conocidas del mundo.
La cotidianidad de los famosos es vivir entre cámaras, reflectores y escenarios, pero existe un lugar donde no hay guion, segunda toma ni posibilidad de editar el resultado: la calle, con los 42.195 kilómetros del maratón.
Para algunas celebridades, correr esa distancia se convirtió en una forma de demostrar que la fama no sustituye al esfuerzo. Porque un actor puede interpretar a un atleta, pero no puede interpretar el desgaste del kilómetro 35, como seguramente lo han experimentado estas figuras:
Harry Styles — Berlín 2025, 2:59:13. El cantante británico representa la transformación más espectacular de esta lista. En marzo de 2025 corrió Tokio en 3:24:07 y seis meses después bajó de las tres horas en Berlín. Mejoró casi 25 minutos y mantuvo una diferencia de apenas 57 segundos entre las dos mitades de la carrera.
Nev Schulman — Nueva York 2018, 2:58:54. El conductor de Catfish llegó todavía más lejos. Bajar de tres horas es algo que muchos corredores aficionados persiguen durante años y Schulman la cruzó en Nueva York. Su registro lo coloca entre las celebridades con mejores tiempos documentados en los 42.195 kilómetros.
Bryan Cranston — Nueva York 1985, 3:20:45. Mucho antes de Walter White, Cranston ya tenía la exigencia de interpretar a un personaje. Su 3:20:45 en Nueva York es uno de esos datos que cambian la percepción que tenemos de una celebridad: detrás del actor había un corredor capaz de completar un maratón a un ritmo cercano a 4:46 minutos por kilómetro.
Gordon Ramsay — Londres 2004, 3:30:37. Su historia tiene todavía más valor por la transformación. El chef comenzó su relación con el maratón con un registro cercano a las cinco horas y terminó llevando su mejor marca hasta 3:30:37.
Joe Strummer — Londres, alrededor de 3:20. El líder de The Clash representa la versión más improbable del maratonista famoso. El músico punk también encontró en la carrera una forma de resistencia. Su particular manera de hablar sobre entrenamiento y recuperación contrasta con lo que hoy conocemos sobre preparación deportiva, pero demuestra que el running también formó parte de su identidad.
Ryan Reynolds — Nueva York 2008, 3:50:22. Para Reynolds, el cronómetro era secundario. Corrió para recaudar fondos destinados a la investigación del Parkinson, una causa vinculada con su familia. Los 42.195 kilómetros se convirtieron así en una herramienta para convertir la fama en atención y la atención en dinero para una causa.
Kevin Hart — Nueva York 2017, 4:05:06. El comediante también descubrió que correr podía ser parte de su personaje público. Debutó en Nueva York y regresó al año siguiente para correr Chicago. El maratón pasó de ser un reto personal a convertirse en otra manera de conectar con millones de seguidores.
Oprah Winfrey — Marine Corps 1994, 4:29:15. A los 40 años, Oprah decidió celebrar su cumpleaños enfrentándose a su primer maratón. Eligió el Marine Corps Marathon y terminó en 4:29:15, una marca que el propio evento considera histórica. Su participación convirtió a una de las figuras mediáticas más importantes del mundo en una referencia inesperada para miles de corredores recreativos.
Flea — Los Ángeles 2012, 3:41:49. Michael "Flea" Balzary, bajista de Red Hot Chili Peppers, llevó su energía del escenario a las calles. Su 3:41:49 demuestra que detrás del músico existe también un corredor capaz de mantener durante más de tres horas un ritmo cercano a 5:15 minutos por kilómetro.
Colin Farrell — Dublín 2024, 4:06:45. Aquí el tiempo prácticamente desapareció. Farrell corrió en honor a su amiga Emma Fogarty, quien vive con epidermólisis bullosa. Durante los últimos cuatro kilómetros la empujó en su silla de ruedas para cruzar juntos la meta. Cada uno de esos kilómetros representaba una década de vida de Fogarty con la enfermedad. La carrera consiguió recaudar alrededor de 900 mil euros para apoyar a personas con la condición.
El maratón reproduce la honestidad del esfuerzo
No existe maquillaje para esconder el cansancio ni edición que pueda borrar un kilómetro difícil. El reloj registra todo. Este domingo, en las calles de la Ciudad de México, 30 mil personas van a comprobarlo. Algunos encontrarán una nueva disciplina; otros, una causa; otros, una forma de desafiarse. Harry Styles descubrió que podía correr por debajo de tres horas. Gordon Ramsay convirtió una primera experiencia cercana a las cinco horas en un 3:30. Colin Farrell demostró que, en ocasiones, el tiempo más importante es el que se comparte con alguien más.