De Messi a Morita: ¿por qué FIFA prohibió fichajes internacionales de menores de edad?

En septiembre de 2000, Lionel Messi dejó Argentina para incorporarse al Barcelona cuando apenas tenía 13 años, pero más de un cuarto de siglo después, Gilberto Mora debió esperar hasta cumplir los 18 para dejar de estar sujeto a las restricciones de FIFA sobre transferencias internacionales de menores.

La diferencia está en una reforma que transformó el mercado de jóvenes talentos, luego de que en 2001 la FIFA introdujo una prohibición general para los traspasos internacionales de menores de 18 años, una medida que buscaba protegerlos frente a los riesgos de explotación relacionados con su traslado a otros países.

Mora alcanzó la mayoría de edad el miércoles 14 de octubre, con lo que dejó de estar sujeto a esa restricción.

La reforma que cambió el mercado de jóvenes futbolistas

La prohibición surgió en 2001, como parte de una reforma del sistema internacional de transferencias negociada entre la FIFA, la UEFA y la Comisión Europea.

Hasta entonces, los clubes tenían mayor libertad para reclutar adolescentes de otros países, una práctica que generó preocupación por los jóvenes que abandonaban sus hogares y sus estudios para perseguir una carrera profesional, sin garantías suficientes sobre su educación, alojamiento o futuro si no conseguían consolidarse.

La FIFA estableció entonces que, como regla general, las transferencias internacionales solamente pueden realizarse cuando el jugador cumple 18 años. Actualmente, esa disposición está en el artículo 19 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

La norma contempla excepciones, como los cambios de residencia de los padres por razones ajenas al futbol y determinados movimientos de jugadores de entre 16 y 18 años dentro de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo, bajo condiciones específicas de protección y formación.

Sin embargo, esas excepciones no autorizan automáticamente que un futbolista mexicano menor de edad sea transferido desde la Liga MX a un equipo europeo.

¿Por qué Messi sí pudo llegar al Barcelona?

Messi llegó a España en 2000, antes de que se introdujera la prohibición general. En diciembre de ese año, Carles Rexach se comprometió a incorporarlo al Barcelona mediante el célebre acuerdo escrito sobre una servilleta.

El argentino se integró a las categorías inferiores del club y, aunque enfrentó dificultades administrativas para disputar encuentros oficiales durante sus primeros meses, su llegada ocurrió bajo un marco regulatorio distinto al actual.

Su debut oficial con el primer equipo se produjo en octubre de 2004, cuando tenía 17 años. Esa circunstancia tampoco contradecía la normativa, porque una vez inscrito en el club, la edad no le impedía competir profesionalmente.

Algo similar sucede con Mora, quien debutó con Xolos de Tijuana a los 15 años. La prohibición de FIFA se refiere a los movimientos internacionales, no a que un menor pueda jugar profesionalmente en su propio país.

¿Qué cambia para Gilberto Mora?

Con 18 años, Mora ya no necesita acogerse a una excepción del artículo 19 para ser transferido al extranjero, pues más bien una eventual salida dependerá ahora de las negociaciones con Xolos, las condiciones contractuales y los periodos de inscripción de la liga de destino.

El mercado de invierno próximo representa una posible ventana para una transferencia, aunque cumplir la mayoría de edad no garantiza que se concrete una operación.

El contraste entre Messi y Mora ilustra cómo cambió el futbol internacional en apenas una generación, porque lo que en 2000 permitió a un adolescente argentino incorporarse a la cantera del Barcelona quedó sujeto, desde 2001, a una prohibición general destinada a proteger a los menores.