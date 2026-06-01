De Ochoa a Gilberto Mora: los 26 elegidos de Javier Aguirre para el Mundial 2026
México ya tiene a sus 26 jugadores para el Mundial 2026.
Después de semanas de especulación, debates sobre lesiones y una concentración que comenzó más de un mes antes del torneo, Javier Aguirre finalmente definió la lista con la que intentará cambiar la historia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo que se jugará en casa.
La convocatoria fue presentada a través de un video difundido por la selección mexicana en redes sociales, narrado por Roberto Gómez Bolaños, en una pieza que buscó conectar la lista con distintas generaciones de mexicanos.
Y la lista también refleja eso.
Porque Aguirre decidió mantener una base de futbolistas con experiencia internacional como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Raúl Jiménez, César Montes, Johan Vásquez y Luis Chávez, pero al mismo tiempo abrió espacio para una generación que hace apenas unos meses parecía demasiado joven para pensar en un Mundial.
Ahí aparecen nombres como Gilberto Mora, de apenas 17 años, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Mateo Chávez y Armando González, futbolistas que representan parte del relevo que la selección llevaba años buscando construir.
La portería terminó confirmando una de las principales señales del proceso.
Raúl Rangel llega como el guardameta con mayor continuidad durante el último año de preparación, aunque compartirá convocatoria con Guillermo Ochoa, quien disputará su sexto Mundial, una cifra que lo coloca dentro de un grupo histórico a nivel internacional. Carlos Acevedo completa la posición.
En defensa, Aguirre apostó por una línea que mezcla futbol europeo con jugadores consolidados de Liga MX.
Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez aparecen como parte de la estructura principal, mientras que Israel Reyes, Jesús Gallardo y Mateo Chávez ofrecen distintas variantes para una zona que fue una de las más estables durante la preparación mundialista.
La mitad de la cancha es probablemente donde más se percibe el cambio generacional.
Edson Álvarez seguirá siendo el líder futbolístico del equipo, acompañado por Luis Chávez, Erik Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda. Pero alrededor de ellos aparecen nombres como Obed Vargas, Brian Gutiérrez y Gilberto Mora, jugadores que representan una apuesta distinta para un proceso que históricamente había privilegiado la experiencia por encima de la juventud.
También destaca la presencia de Álvaro Fidalgo, uno de los futbolistas más constantes de la Liga MX durante los últimos años y que terminó convirtiéndose en una de las incorporaciones más relevantes dentro del ciclo de Aguirre.
En ataque, México llegará con una combinación que durante años parecía imposible reunir en plenitud.
Raúl Jiménez y Santiago Giménez compartirán convocatoria como las principales referencias ofensivas, acompañados por Alexis Vega, Julián Quiñones, César Huerta, Roberto Alvarado, Guillermo Martínez y Armando González. Una mezcla de perfiles que permite imaginar distintos escenarios tácticos para el Vasco durante el torneo.
La otra cara de la convocatoria fueron las ausencias.
Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Erick Sánchez, Germán Berterame y Rodrigo Huescas quedaron fuera de la lista definitiva, algunas por cuestiones físicas y otras por decisiones futbolísticas tomadas durante las últimas semanas de preparación.
Ahora la discusión deja de ser quién faltó.
Porque la lista ya está cerrada.
Y después de meses hablando sobre remodelaciones, sedes, logística, boletos y organización, México finalmente tiene algo mucho más importante: los 26 nombres que cargarán con la presión de intentar llevar al país más lejos de lo que ha llegado en cualquier Mundial de la era moderna, esta vez frente a su propia gente y con el partido inaugural esperándolo en el Estadio Azteca.
Los 26 convocados de Javier Aguirre
Porteros (3): Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.
Defensas (6): Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.
Mediocampistas (10): Edson Álvarez, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo y Luis Chávez.
Delanteros (7): Roberto Alvarado, Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez, Guillermo Martínez, Armando González y Raúl Jiménez.