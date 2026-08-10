De patrocinador a propietario: el dueño de José Cuervo entra al capital del LAFC
El futbol de la MLS sigue atrayendo capital mexicano, luego de que Juan Domingo Beckmann Legorreta, presidente del Consejo de Becle y empresario detrás de José Cuervo, se incorporó al grupo propietario del LAFC.
La operación implicó el cambio de manos del 6% del club bajo una valuación de mil 250 millones de dólares, con Joe Tsai, propietario de los Brooklyn Nets de la NBA, y Mike Mahan, CEO de Fanatics, saliendo del accionariado para dar paso a Beckmann y otros dos nuevos socios.
El acuerdo se cerró a principios de 2026, aunque se había pactado desde finales del año anterior, y fue revelado públicamente esta semana a través de Sportico. No es la primera transacción reciente de este tipo en el club, ya que en marzo pasado, Carlos Vela, primer gran ícono deportivo de la franquicia y líder histórico en partidos (152), goles (78) y asistencias (42), también adquirió una participación cercana al 6% por unos 75 millones de dólares, convirtiéndose en propietario del club donde jugó siete temporadas, ganó la MLS Cup 2022 y estableció el récord de la liga con 34 goles en una sola temporada regular.
Beckmann llega por un camino distinto al de Vela, pero igualmente lógico. Becle ya tenía una relación comercial con el LAFC a través de 1800 Tequila, una de sus marcas, que figura como patrocinador del club. El movimiento representa un salto cualitativo, pues pasará de pagar por visibilidad a participar en la valorización de la franquicia como accionista, lo que le hará pasar de cliente a socio.
Con un patrimonio estimado en mil 800 millones de dólares y una participación del 51% en Becle, empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2017, Beckmann es uno de los empresarios más influyentes de México. Grupo José Cuervo tiene presencia en el patrocinio deportivo con acuerdos en NASCAR, UFC y el PGA Tour, pero la entrada al capital de una franquicia de la MLS es una apuesta de mayor escala y distinta naturaleza.
Brenner y Jorge Vergara, los antecedentes
El antecedente más relevante en la liga es el de Gabriel Brener, empresario mexicano que compró en 2008 una participación del Houston Dynamo junto al exboxeador Óscar de la Hoya, y que en 2015 se convirtió en su dueño mayoritario, el único propietario nacido en México en la historia de la MLS hasta ese momento. Antes de Brener, Jorge Vergara fue propietario de Chivas USA, franquicia que la liga terminó disolviendo en 2014.
La llegada de Beckmann al LAFC, la segunda franquicia más valiosa de la MLS con una valuación de mil 250 millones de dólares, solo detrás del Inter Miami de Messi, refuerza así la presencia del capital mexicano en una liga que sigue creciendo y que observa al mercado latinoamericano como uno de sus principales motores.