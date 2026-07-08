De Schumacher a Hamilton ¿y a Verstappen?: las leyendas que dejaron el equipo donde triunfaron
La posible salida de Max Verstappen de Red Bull sacude a la Fórmula 1, pero no sería la primera vez que un gigante deja atrás la escudería que lo convirtió en leyenda. La historia del automovilismo está llena de campeones que ganaron todo con un equipo y luego empacaron sus cosas para buscar gloria en otro lado, unas veces con éxito rotundo y otras con amargura. Si Max termina por marcharse, se sumaría a una lista de nombres enormes que ya recorrieron ese camino.
El caso más parecido al de Verstappen es el de Sebastian Vettel, y no es casualidad. El alemán ganó cuatro títulos mundiales con Red Bull entre 2010 y 2013, los mismos cuatro que suma Max, y se convirtió en la cara del equipo en su primera era dorada. Cuando el proyecto perdió ritmo, Vettel buscó un cambio de aires y firmó por Ferrari en 2015 con el sueño de campeonar de rojo, como su ídolo Michael Schumacher.
Pese a ganar catorce carreras y pelear dos títulos de cerca, ese campeonato nunca llegó, y su etapa en Maranello terminó en decepción antes de cerrar su carrera en Aston Martin. Su historia es el recordatorio de que dejar Red Bull, incluso siendo tetracampeón, no garantiza volver a lo más alto.
Pero el ejemplo de que ese salto puede salir de maravilla es, precisamente, el de Michael Schumacher. El Kaiser ganó sus dos primeros títulos con Benetton (1994 y 1995) y, en lugar de quedarse, tomó el reto más grande de su carrera: irse en 1996 a un Ferrari que llevaba más de veinte años sin ganar un campeonato de pilotos. Los primeros años fueron durísimos, pero Schumacher construyó un equipo a su alrededor, se rodeó de gente de confianza como Ross Brawn y Jean Todt, y terminó por levantar cinco títulos consecutivos entre 2000 y 2004, una hazaña que nadie ha igualado.
La 'guerra' Prost vs. Senna tuvo dos desenlaces muy distintos
Algo similar vivió Alain Prost una generación antes. El francés fue el gran dominador de McLaren en los años ochenta, donde ganó tres de sus cuatro títulos mundiales (1985, 1986 y 1989) y protagonizó una de las rivalidades más feroces de la historia con Ayrton Senna. Cansado de esa guerra interna, Prost dejó McLaren y se fue a Ferrari en 1990, y más tarde a Williams, donde conquistó su cuarta corona en 1993. A él, como a Schumacher, el cambio también le devolvió un título y demostró que un campeón puede reinventarse lejos de casa.
Ayrton Senna también vivió su propia mudanza, aunque el destino no le alcanzó a dar la última palabra. El brasileño ganó sus tres títulos con McLaren (1988, 1990 y 1991) y se convirtió en el alma de esa escudería. Pero cuando McLaren perdió competitividad, Senna buscó el proyecto ganador de la época y firmó por Williams en 1994. Su historia terminó de forma trágica en Ímola aquel mismo año, en uno de los días más oscuros del deporte, cuando apenas comenzaba su nueva etapa.
Otro ejemplo es el de Lewis Hamilton. El británico se formó y triunfó en McLaren, donde debutó en 2007 y ganó su primer título mundial en 2008. Sin embargo, cuando el equipo entró en declive, tomó la decisión más arriesgada y trascendental de su carrera: dejó McLaren para irse a Mercedes en 2013, un equipo que entonces no era favorito. La apuesta le salió redonda. Con las Flechas Plateadas ganó seis campeonatos más hasta igualar el récord de siete de Michael Schumacher, y se convirtió en el piloto más laureado de la historia.
Su siguiente salto, a Ferrari en 2025, fue mucho más accidentado. Vivió el peor año de su carrera, sin subir una sola vez al podio y superado con claridad por su compañero Charles Leclerc. Pero el nuevo reglamento de 2026 le devolvió la vida. Con un coche hecho a su medida, Hamilton renació, volvió a los podios y por fin consiguió su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona, el triunfo 106 de su carrera y el primero que cortaba una sequía que arrastraba desde 2024. Aquel día lideró un podio totalmente británico y se metió de lleno en la pelea del campeonato, en la prueba de que estos cambios pueden empezar mal y enderezarse.
Alonso y Vettel, los nómadas ilustres sin éxito en el cambio
Fernando Alonso completa esta galería de nómadas ilustres. El español ganó sus dos títulos con Renault (2005 y 2006), donde alcanzó la cima, pero su carrera se definió por sus constantes cambios de aires en busca del coche ganador. Pasó por McLaren, Ferrari, de vuelta a Renault, otra vez McLaren y finalmente Aston Martin. A diferencia de Hamilton, a Alonso esos saltos no siempre le salieron bien, y muchos de sus movimientos coincidieron con épocas flojas de los equipos a los que llegó, lo que le costó pelear por más títulos pese a estar considerado uno de los más talentosos de todos los tiempos.
Esa es la moraleja que envuelve el posible movimiento de Verstappen. Cambiar de escudería siendo leyenda es volado. A Schumacher, Prost y Hamilton les salió de maravilla y sumaron títulos o resurgieron en su nueva casa. A Senna la tragedia le impidió demostrarlo. Y a Vettel y a Alonso, con todo su talento, los cambios muchas veces los dejaron lejos de la gloria.
Hoy Verstappen enfrenta esa misma encrucijada. Tiene cuatro títulos con Red Bull, es la cara del equipo y podría quedarse a intentar reconstruir el proyecto, o dar el salto a McLaren o Mercedes como hicieron los grandes antes que él. Si finalmente se marcha, la historia le recuerda que el camino puede llevar a más gloria o a la frustración. Lo único seguro es que, como Schumacher, Prost, Senna, Hamilton, Vettel y Alonso en su momento, Max estaría escribiendo un nuevo capítulo en la eterna costumbre de las leyendas de buscar su destino lejos de casa.