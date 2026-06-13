¡Debut perfecto! Estados Unidos logra su mayor goleada en la historia de sus Mundiales
Estados Unidos arrancó la Copa Mundial 2026 con una histórica goleada sobre Paraguay. Con un marcador de 4-1, la escuadra de “Las Barras y las Estrellas” consiguió su victoria más grande en este torneo, empatando un récord que llevaba intacto desde hace 96 años.
Las acciones se llevaron a cabo desde el Estadio Los Ángeles, en California. El partido comenzó con un vendaval norteamericano que empezó a tocar la puerta desde los primeros instantes. Fue así como solo tuvieron que pasar 6 minutos para que se abriera el marcador con un autogol de Damián Bobadilla, cuando este trató de detener una combinación entre Christian Pulisic y Weston McKennie, pero en su intento mandó el balón su propio arco para el 1-0 estadounidense.
Los locales continuaron atacando durante todo el primer tiempo con Folarin Balogun y Sergiño Dest como los hombres más peligrosos. Incluso, al minuto 25, el camiseta 20 de los Estados Unidos consiguió mandar el balón al fondo tras un pase filtrado de McKennie; no obstante, el tanto fue anulado por un fuera de lugar previo.
Aun así, Balogun siguió insistiendo y, al minuto 30, con una asistencia de Pulisic, remató en el centro del área para, ahora sí, marcar el 2-0. Pero no solo eso, pues justo antes del descanso, al minuto 4, el mismo Balogun recibió un balón a profundidad, ingresó al área, se quitó a dos rivales y colocó el 3-0 con un disparo al ángulo superior izquierdo.
Para la segunda parte, Paraguay emparejó el trámite por momentos y, al minuto 73, descontó para el 3-1 definitivo de los sudamericanos, producto de un gol de Gustavo Velázquez tras asistencia de Julio Enciso. Sin embargo, sobre el final, Estados Unidos volvió a pisar el acelerador y, en la última jugada del partido, tras una gran secuencia de pases, Gio Reyna sacó un derechazo de tres dedos para poner contra el poste izquierdo el 4-1 definitivo.
Estados Unidos alcanza un récord histórico
Lo verdaderamente llamativo de este marcador es que se ha convertido en la máxima exhibición ofensiva jamás mostrada por Estados Unidos en una Copa del Mundo,. Y es que nunca antes había anotado cuatro goles en un solo partido mundialista.
Además, con esta diferencia de tres anotaciones sobre el cuadro guaraní, el conjunto norteamericano empató su mayor margen de ventaja en una victoria en la historia de la justa. Previamente, sus dos triunfos más holgados habían sido por marcador de 3-0, uno ante Bélgica y otro, curiosamente, también ante Paraguay, ambos en la edición de Uruguay 1930.
* Uruguay 1930: Estados Unidos 3-0 Bélgica
* Uruguay 1930: Estados Unidos 3-0 Paraguay
* Norteamérica 2026: Estados Unidos 4-1 Paraguay