Del anonimato a 27 millones: Vozinha, el fenómeno digital del Mundial
El Mundial no solo cambia carreras dentro de la cancha, sino que también transforma el mapa de las redes sociales.
Mientras figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar acumulan comunidades construidas durante más de una década, la Copa del Mundo 2026 encontró un protagonista inesperado: Vozinha, el arquero de 40 años de Cabo Verde, que pasó de apenas 50 mil seguidores en Instagram a 27 millones gracias a sus actuaciones en el torneo.
Las atajadas del veterano guardameta ante España y, sobre todo, frente a Argentina en los dieciseisavos de final, convirtieron al capitán caboverdiano en uno de los personajes más comentados del Mundial. Su crecimiento en redes sociales fue el más explosivo del torneo, hasta superar incluso a futbolistas consolidados como Thibaut Courtois (18 millones) y Ousmane Dembélé (22 millones).
La historia de Cabo Verde tampoco terminó con Vozinha. Su compañero Sidny Lopes Cabral, autor del gol que puso el 2-2 parcial frente a Argentina, también experimentó un crecimiento meteórico y alcanzó el millón de seguidores, convirtiéndose en otro de los rostros inesperados del torneo.
Aunque todavía está muy lejos de las cifras acumuladas por Cristiano Ronaldo (671 millones), Lionel Messi (511 millones) o Neymar (238 millones), el fenómeno de Vozinha demuestra que una buena historia puede alterar, aunque sea temporalmente, la conversación digital del futbol mundial.
En un ecosistema dominado por celebridades globales y contratos millonarios, el arquero de Cabo Verde logró captar la atención del planeta gracias a sus actuaciones dentro del campo.
El propio desarrollo del Mundial modificó el mapa de las redes. La eliminación de Portugal significó la despedida de Cristiano Ronaldo, el deportista más seguido del torneo, mientras que Brasil quedó fuera junto con Neymar y Vinícius Jr. (62.5 millones), Egipto con Mohamed Salah (63 millones) o Colombia con James Rodríguez (50 millones).
Inglaterra en cambio se mantiene con vida, con muchos de los reflectores sobre Jude Bellingham (43 millones). Lionel Messi también mantiene a Argentina en la pelea por el título con una comunidad de 511 millones de seguidores, mientras que Kylian Mbappé (132 millones) encabeza la poderosa presencia francesa. A ellos se suma Erling Haaland (53 millones), cuyo protagonismo aumentó tras liderar la histórica eliminación de Brasil, consolidándose como una de las grandes figuras mediáticas de la fase final.
Sin embargo, ninguna historia ha crecido tan rápido como la de Vozinha. El arquero caboverdiano no terminará el Mundial como el futbolista con más seguidores, pero sí como el mayor fenómeno de crecimiento en redes sociales de esta edición.
El Mundial volvió a demostrar que, en la economía de la atención, las historias también cotizan: durante unas semanas, un portero de una selección debutante logró abrirse paso entre algunas de las marcas personales más poderosas del deporte mundial.