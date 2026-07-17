Del Mundial al All-Star y la Sub-20: Chivas domina las convocatorias del futbol mexicano
Chivas no solo fue el club que más jugadores aportó al Mundial 2026, sino también a la Sub 20 que buscará el boleto a los Olímpicos y, por si fuera poco, también al Juego de Estrellas entre la MLS y la Liga MX.
A simple vista parecen tres listas independientes, pero en realidad, cuentan la misma historia. Porque detrás de ello hay muchos éxitos en categorías juveniles del Rebaño, más allá de que la buena participación del Guadalajara en el Clausura 2026 fue prueba de ello.
El Guadalajara aportó cinco futbolistas al Mundial, y mandará seis al All-Star Game y ocho a la Selección Sub-20. Si además se suma la reciente convocatoria de la Selección Sub-23, el club rojiblanco colocó 23 jugadores en cuatro de los principales escaparates del verano, una cifra que ningún otro equipo del futbol mexicano puede presumir.
Mientras otros clubes han fortalecido sus planteles recurriendo al mercado, Chivas ha tenido que encontrar respuestas dentro de casa. Su política de competir solo con futbolistas mexicanos convirtió a las fuerzas básicas en una necesidad deportiva y, con el paso de los años, en una ventaja competitiva.
Desde la creación de los torneos nacionales de fuerzas básicas, Chivas ha conquistado 30 campeonatos juveniles, la cifra más alta del futbol mexicano. Su ventaja es considerable: Pachuca, considerado durante años como el referente en formación, suma 17 títulos; Atlas tiene 16, mientras que América y Monterrey aparecen con 13 cada uno.
Más allá del acumulado histórico, el dominio se ha mantenido vigente. En los últimos años, el Guadalajara ha seguido levantando campeonatos en categorías como Sub-23, Sub-17, Sub-15 y Sub-13, además de instalarse de manera recurrente en las fases finales.
Del semillero al Tri
Para el Mundial de 2026, Javier Aguirre llamó a Raúl "Tala" Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González.
Esos cinco mundialistas rojiblancos representan la mayor aportación de Chivas a una Copa del Mundo desde Alemania 2006, cuando Ricardo La Volpe convocó a seis jugadores del Guadalajara.
Después de aquella generación, el club incluso pasó por ediciones sin representación, como Brasil 2014 y Rusia 2018, antes de volver con dos futbolistas en Qatar 2022 y dar un nuevo salto en Norteamérica 2026.
Semanas después volvió a repetirse la historia. Ocho futbolistas rojiblancos fueron convocados al Tri Sub-20 que disputará el Campeonato de Concacaf, torneo que otorgará boletos tanto para el Mundial de la categoría como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Y la tendencia también alcanzó al All-Star Game. Chivas fue nuevamente el club más representado, con seis jugadores elegidos para enfrentar a las figuras de la MLS.
Una apuesta que empieza a rendir frutos
Casos como Raúl Rangel, Armando González, Hugo Camberos o varios de los convocados al Tri Sub-20 representan distintas etapas de un mismo proyecto: jugadores desarrollados dentro de una cantera que, además de ganar campeonatos, ha logrado convertir esos títulos en futbolistas para el primer equipo y para las selecciones nacionales.
Mientras buena parte de la Liga MX busca soluciones en el mercado de fichajes, Chivas continúa encontrándolas en sus fuerzas básicas. Las convocatorias del Mundial, el All-Star Game, la Selección Sub-20 y la Sub-23 no parecen una casualidad. Son la consecuencia de una cantera que domina las categorías juveniles desde hace años y que hoy vuelve a convertirse en la principal proveedora de talento para el futbol mexicano.