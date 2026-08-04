Tim Payne y Vozinha: del Mundial viral a las alegrías sudamericanas
El Mundial 2026 terminó hace apenas dos semanas, pero sus protagonistas más inesperados siguen escribiendo capítulos nuevos, ya que en menos de 24 horas, los dos jugadores que el torneo convirtió repentinamente en fenómenos globales vivieron sus propios momentos épicos.
Mientras el neozelandés Tim Payne anotó un golazo en su debut con Olimpia en Paraguay este domingo, el caboverdiano Vozinha llegó a Chile para firmar contrato con Colo Colo, ante una multitud que lo recibió como estrella mundial.
Los dos se hicieron famosos durante el Mundial de la misma manera: por las redes sociales, antes que por sus méritos deportivos. El creador de contenido argentino Valentín Scarsini, conocido como "Scarso", lanzó una campaña para encontrar al jugador del álbum oficial con menos seguidores en Instagram. El elegido fue Payne, lateral de 32 años que rondaba los pocos miles de seguidores.
La campaña lo disparó hasta los 5 millones, algo similar a lo que ocurrió con Vozinha, el portero de Cabo Verde de 40 años, cuya estampa del álbum Panini se volvió símbolo viral y cuya cuenta de Instagram acumula hoy casi 30 millones de seguidores tras sus actuaciones ante España y Argentina en el torneo.
Detrás del fenómeno están los futbolistas reales
Vozinha firmó este lunes su contrato con Colo Colo, el club más ganador de Chile y actual líder de la liga local, en una ceremonia que los posteos del club en Instagram superaron las cuatro millones de visualizaciones en pocas horas. El portero llegó a Santiago en la noche del domingo y fue recibido por más de 300 aficionados en el aeropuerto, entre banderas de Cabo Verde y cánticos de su nombre.
"Estoy muy feliz de haber llegado aquí. Nos vemos pronto en el Monumental", dijo. Su debut se espera el 16 de agosto ante O'Higgins, antes del superclásico ante Universidad de Chile. Llega libre, tras terminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal y con un reto importante, ya que por primera vez en su carrera estará en un club con aspiraciones reales, aunque Colo Colo no participa esta temporada en competencias internacionales.
A algunos cientos de kilómetros, Payne también vivió su propio estreno soñado, pues el domingo 2 ingresó al minuto 68 en la goleada 5-0 de Olimpia sobre Club Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay. Trece minutos después inició un contraataque desde mitad de campo y sacó un remate desde el filo del área para anotar el quinto y definitivo gol.
En el Mundial, Payne sumó minutos como titular frente a Irán, Egipto y Bélgica en la fase de grupos, pero los All Whites no avanzaron de ronda. El impacto mediático fue mayor que el deportivo, lo que lejos de pesarle, parece haberle abierto puertas.
Los dos llegan a Sudamérica con historias distintas. Payne, a sus 32 años, busca consolidarse como titular en Olimpia, competir en la Copa Sudamericana y mantenerse en la selección de Nueva Zelanda de cara al proceso rumbo al Mundial 2030. Vozinha, con 40, juega lo que probablemente sean los últimos capítulos de una carrera que pasó décadas en el anonimato de ligas menores de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia, y que el Mundial convirtió, de golpe, en historia.
Lo que comenzó como una campaña de redes sociales terminó siendo algo más difícil de fabricar: dos jugadores que aprovecharon su momento y llegaron a Sudamérica con algo que demostrar.