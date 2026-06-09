Del Pulpo Paul de Sudáfrica 2010… ¿Al Ajolote Paco en el Mundial 2026?
El mercado de predicciones no solo ha sido tradición de las casas de apuestas, sino que también implican a animales a quienes se les han atribuido capacidades de anticipación.
Así lo vimos por primera vez en Sudáfrica 2010, cuando un agraciado molusco capturó la atención mediática del mundo entero. El Pulpo Paul no era solo un animal acuático, sino que se convirtió en el corazón de aquel Mundial, desde su hogar en el acuario Sea Life, de Oberhausen, Alemania.
Se convirtió en una celebridad al contar con una efectividad cercana a la perfección en sus predicciones sobre la selección alemana y anticipar con exactitud el campeonato histórico de España.
Su “metodología” consistía en elegir alimento de una de dos cajas transparentes decoradas con las banderas de los países que se enfrentaban, transformando un ejercicio biológico en un fenómeno de masivo.
Por ello fue que la noticia del fallecimiento del pulpo fue noticia mundial. Sin embargo, de ello quedó la tradición de los animales videntes para las Copas del Mundo.
En Brasil 2014, la tortuga “Cabezao” le atinó al triunfo de Brasil sobre Croacia en el partido inaugural; en Rusia 2018, el gato sordo Aquiles acertó las victorias de la selección anfitriona ante Arabia Saudita y Egipto en la fase de grupos; finalmente, en Qatar 2022, la nutria Taiyo se viralizó tras predecir con éxito el triunfo de Japón sobre Alemania y su posterior victoria ante España.
No obstante los métodos y la diversidad de especies, el impacto mediático fue el que sentó el pulpo germano.
Para la Copa del Mundo 2026, la mística del Pulpo Paul ha regresado formalmente a las tierras anfitrionas, encontrando a un sucesor conectado con la identidad cultural y natural del país: el ajolote "Paco".
Este anfibio endémico de México apareció en redes sociales durante los días previos al arranque de la competencia. A pocos días del silbatazo inicial, el ajolote "seleccionó" la bandera mexicana por encima de la de Sudáfrica, por lo que este jueves se conocerá si acertó.
A pesar de las discusiones en plataformas digitales que señalaban con humor la supuesta intervención de Inteligencia Artificial en el proceso, la tradición cumplió su cometido de encender la atmósfera festiva. Los expertos en comportamiento animal recuerdan que, más allá del misticismo, estas acciones sirven para concientizar al público sobre la crítica conservación de especies en peligro como el ajolote.
A más de una década del reinado del Pulpo Paul, el linaje de los animales oráculo se mantiene vigente como un recordatorio del folclore que rodea al futbol. Animales como Paco el Ajolote enseñan que, por más tecnología y modelos estadísticos avanzados que existan en el deporte moderno, los aficionados siguen buscando la conexión mágica con la naturaleza. Es así que para la Copa del Mundo 2026, un pequeño anfibio estará “a cargo” del destino de los equipos desde su pecera.