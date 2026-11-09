Del título del Tano al heroismo de Enner: dos ex Liga MX vivieron la gloria sudamericana

El futbol sudamericano dejó un fin de semana de reivindicación y gloria para dos viejos conocidos de la Liga MX, luego de que Fernando “Tano” Ortiz conquistó su primer campeonato como entrenador al frente de Colo Colo, en Chile, mientras que Enner Valencia se convirtió en el héroe de Boca Juniors al marcar en tiempo de compensación el gol agónico que le dio el título a los xeneizes.

Ambos dejaron México en circunstancias muy diferentes, y si bien el título de Valencia resonó más por lo emotivo de su gol y la relevancia de Boca, el logro del Tano significó una reivindicación plena, luego de las varias críticas que recibió tras quedarse a la orilla de los títulos con América y Monterrey, y una pésima etapa con Santos.

Enner Valencia, el héroe de Boca en el último suspiro

Boca Juniors necesitaba vencer a Defensa y Justicia para asegurar el primer lugar de la Tabla Anual argentina y el partido en La Bombonera se encaminaba a un empate sin goles cuando apareció Enner Valencia, quien había ingresado durante el segundo tiempo.

Al quinto minuto de compensación, el delantero marcó el 1-0 que desató la locura y permitió al conjunto xeneize terminar con 63 puntos, uno más que Rosario Central. La conquista puso fin a una espera de más de tres años sin títulos para Boca, que cerró la clasificación anual con cuatro victorias consecutivas, incluida una sobre River Plate en el Superclásico.

¡GOL DE ENNER VALENCIA PARA DARLE A BOCA EL 1-0 SOBRE EL FINAL Y ACARICIAR EL TÍTULO! ¡LOCURA EN LA BOMBONERA!



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Enner Valencia llegó al encuentro después de otra actuación decisiva, ya que un triplete frente a Racing le había permitido a Boca avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El ecuatoriano, que en México fue campeón de goleo con Pachuca y conquistó títulos con Tigres, volvió a demostrar su capacidad para aparecer en momentos determinantes, pues esta vez su gol no solo resolvió un partido, sino que aseguró una conquista para uno de los clubes más populares de Sudamérica.

Tano Ortiz rompe la barrera que lo persiguió en México

La historia de Fernando Ortiz tuvo otro tipo de recompensa, luego de que el entrenador argentino consiguió con Colo Colo el título que se le negó durante sus etapas con América, Monterrey y Santos. Además, lo hizo acompañado de un mexicano, pues el ex santista Juan Pablo “Chato” Rodríguez forma parte de su cuerpo técnico.

El conjunto chileno derrotó 2-1 a Ñublense el domingo, gracias a los goles de Arturo Vidal y Marcos Bolados, este último igualmente durante los minutos de compensación que parecían aplazar el festejo. La victoria permitió a Colo Colo llegar a 61 puntos, diez más que Universidad de Chile, y asegurar su estrella número 35 con tres jornadas de anticipación.

🫂🫀🥰 ¡La familia SIEMPRE primero!



Tano Ortiz corrió a los brazos de su esposa e hija, luego de levantar su primer título con #Colo Colo. ¡Festeje, profe!



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Para Ortiz, el título significó dejar atrás una historia de oportunidades desperdiciadas en México, ya que con América alcanzó tres semifinales consecutivas de Liga MX, pero fue eliminado por Pachuca, Toluca y Guadalajara. Luego con Monterrey volvió a quedarse a las puertas de una final en distintas competencias.

Su última experiencia mexicana fue todavía más complicada, pues en Santos registró dos victorias, un empate y 14 derrotas durante el Clausura 2025, antes de salir del club.

En agosto de ese año llegó a Colo Colo, donde su trabajo tampoco estuvo exento de cuestionamientos. Sin embargo, consiguió consolidar un equipo competitivo, dio oportunidades a futbolistas jóvenes y encontró soluciones para aprovechar la experiencia de jugadores como Arturo Vidal.

Tras asegurar el campeonato, el Tano recordó las ocasiones en que se había quedado cerca de conquistar un título.

“He estado en seis ocasiones para lograr este objetivo, no se me había dado. Siempre me he levantado, nos hemos levantado con mi cuerpo técnico que siguió creyendo”, dijo emocionado.