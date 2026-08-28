Deprimido y ausente: Julián Álvarez no estará disponible con el Atleti ante el Sevilla
La novela Julián Álvarez todavía tiene muchos capítulos por escribirse, luego de que no se ve una pronta reconciliación entre el argentino y la afición, pues no estará disponible para jugar este sábado con el Atlético de Madrid en casa del Sevilla.
Así lo confirmó el entrenador Diego Simeone, luego de que el delantero entrenó por separado este viernes, por tercer día consecutivo, sin opciones de fichar por otro equipo en España, y solo con alguno de la Premier como alternativa.
“No jugará ante Sevilla, yo espero poderlo ayudar de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros”, dijo el Cholo este viernes.
Álvarez no ha acudido a los entrenamientos del primer equipo rojiblanco desde el miércoles pasado, pero sí se ha presentado en las instalaciones del Atleti en Cerro del Espino, con un preparador físico, por lo que difícilmente padece una depresión incapacitante, luego de que el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró este jueves que el argentino estaba “realmente mal”.
De acuerdo al diario Marca, si bien el Arsenal aparece como la opción más viable para el atacante, el Manchester City también habría sondeado la posibilidad de fichar de nuevo al jugador, quien precisamente llegó al Atlético porque no quería ser suplente de Erling Haaland en el City, donde las bajas recientes de Marmoush y Savinho, mermaron el frente.
'Está realmente mal': Gil Marín
Más allá de ese tema, este jueves Gil Marín lamentó que personas del entorno del jugador le recomendaron de muy mala forma.
“Julián está realmente mal porque hay personas que se han encargado de engañarle, de confundirle”, dijo el dirigente a Movistar+ en Mónaco, donde se realizó el sorteo de la Champions.
“De verdad que lo lamento porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es una gran persona, un gran profesoinal, un gran futbolista, pero ahora completamente confundido”.
Álvarez declaró durante el Mundial que lo que más deseaba era una transferencia, ante una supuesta oferta del Barcelona, lo que enfureció a la afición del Atlético, que el fin de semana pasado lo abucheó en todo momento, ante las miradas vacías del jugador.
La directiva rojiblanca luego aclaró que no cedería ante la presión del Barcelona, luego de que también se había negado a vender al jugador al Real Madrid, que habría ofrecido 150 millones de euros.
Gil Marín consideró este jueves que el Barcelona se ha comportado sin ética ni profesionalismo al sondear a Álvarez.