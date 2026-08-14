¡Despedida sin debut! Atlante hace oficial la salida de David Ospina
Fue el 20 de julio cuando David Ospina fue presentado como refuerzo estrella del Atlante de cara al regreso de los potros de hierro a la primera división, pero apenas un mes después, el colombiano y el equipo azulgrana acordaron su salida de la institución.
Con un plantel modesto basado en jóvenes mexicanos, la carta de Ospina era la más fuerte que presentaba Atlante y Miguel Herrera para el Apertura 2026, pero una lesión que venía arrastrando el guardameta terminó por estropear los planes de todos los involucrados.
“El Club Atlante informa que, de común acuerdo con el portero David Ospina, se ha determinado finalizar su vínculo con la institución. La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución Azulgrana”, escribió el club a través de una publicación en redes sociales.
Durante su preparación para debutar con Atlante fue que Ospina se resintió de la lesión en el codo que viene arrastrando desde hace tres años, por lo que Miguel Herrera comentó a los medios que el estado de salud del guardameta ponía en duda su continuidad con el equipo, con el que finalmente no pudo siquiera debutar.
Antes del anuncio, los potros ya tenían contemplada la posible salida del arquero, por lo que anunciaron la contratación del portero colombiano de 21 años, Jordan García, procedente de León, el pasado lunes 10 de agosto.
“El club agradece a Davis su disposición y profesionalismo durante este breve periodo en el Equipo del Pueblo, y le desea lo mejor en sus futuros proyectos”, finalizó el equipo.
UNA LESIÓN QUE NO LO DEJA EN PAZ
Fue el 14 de enero del 2023 cuando David Ospina todavía defendía los colores del Al-Nassr en Arabia Saudita, que sufrió una aparatosa lesión en el codo derecho cuando intentó cortar una jugada en el área. Abandonando el partido en ambulancia fue trasladado al hospital, para posteriormente ser intervenido quirúrgicamente en Madrid.
Después de 11 meses de inactividad volvió a ver minutos, ahora con Atlético Nacional, teniendo su último partido el 23 de mayo; las actuaciones de Ospina le valieron ser convocado con Colombia para la Copa del Mundo 2026, pero no vio ningún minuto de acción.
Aquel juego en mayo fue el último en el que tuvo participación, resintiéndose de la lesión en el codo durante los entrenamientos con Atlante. Ahora, el colombiano continuará con su rehabilitación fuera del equipo azulgrana, quien ya regresa a la actividad de Liga MX este fin de semana.
DE REGRESO AL TORNEO MEXICANO
Tras su eliminación en Leagues Cup, Atlante regresa a la Liga MX en donde suma cuatro unidades después de una victoria y un empate en sus primeros tres juegos; lo hará ante Toluca este sábado 15 de agosto a las 17:00 horas del centro de México, en donde Miguel Herrera deberá tomar la decisión de debutar al joven García, o continuar con el experimentado Óscar Jiménez bajo los tres palos, como lo viene haciendo desde el inicio del torneo.