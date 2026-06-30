Día 19: Dos favoritos se van del Mundial ¡y no hay Dieciseisavos sin drama!
Ninguno de los partidos de Dieciseisavos de Final ha terminado sin drama. Si Canadá venció a Sudáfrica el domingo con un gol agónico, Brasil hizo lo mismo tras remontarle a Japón en el primero de los tres partidos de este lunes.
Fue así que la canarinha estuvo a punto de ser el primero de tres gigantes eliminados, aunque para su fortuna logró recomponer el camino luego de verse perdiendo 0-1 al medio tiempo.
Con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli, este último al sexto minuto de la compensación, cuando el partido ya estaba por irse a los tiempos extra.
Los que sí se fueron a esa instancia fueron los siguientes dos partidos del día, ya que Paraguay eliminó a Alemania en penales y Marruecos a Países Bajos.
Esta fue la primera vez que el cuadro germano fue eliminado en estas instancias en Mundiales en la historia, y curiosamente el penal definitivo fue cobrado por José Canale, un defensa que estuvo entre 2024 y 2025 en el Querétaro, para luego volver a Lanús y ponerse en la mira de la selección guaraní, sobre todo porque ahí ganó la Copa Sudamericana.
El otro gigante que se fue del torneo es Países Bajos, a pesar de que varios simuladores y pronósticos probabilísticos al inicio del torneo lo daban como un posible campeón.
Marruecos igualmente dio la campanada en tanda de penales, tal como lo hizo Paraguay sobre Alemania.
Es así que de los cuatro partidos que van de esta instancia, dos se definieron en la compensación y dos en penales. Y lo que viene, ya que este martes la Selección Mexicana enfrenta a Ecuador en el Estadio Azteca en el tercer partido del día y por el boleto a Octavos de Final, lo que sería el “quinto partido” para el Tricolor.
Antes de ese partido que iniciará a las 19:00 horas, la actividad la abrirán Noruega y Costa de Marfil a las 11:00, mientras que el Francia vs. Suecia será el tercer juego del día, a las 15:00 horas del centro de México.
Y así como unos se preparan para la siguiente batalla, otros se despiden, pues todo indica que así sucederá con Marcelo Bielsa, quien para este martes convocó a una conferencia de prensa, ya en Montevideo, Uruguay, luego de la eliminación de la selección charrúa el viernes pasado en Guadalajara.