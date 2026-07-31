Días después del histórico Del Toro, su novia Romina Hinojosa debutará en el Tour de France Femenil
México seguirá haciendo historia en el ciclismo internacional y ahora será el turno de Romina Hinojosa, quien se convertirá en la primera mexicana en disputar el Tour de Francia Femenil, apenas unos días después del histórico podio de Isaac del Toro, quien terminó en tercer lugar en la edición de este 2026.
Romina Hinojosa Cruz nació el 30 de noviembre de 2002 en Tampico, Tamaulipas, aunque desde pequeña se mudó a Nuevo León. Fue ahí donde tuvo sus primeros acercamientos al deporte, iniciándose en la gimnasia. Sin embargo, al final fue la bicicleta la que se convirtió en su pasión, alcanzando el alto rendimiento e integrando las filas del A.R. Monex Pro Cycling Team, el mismo del que surgió Del Toro.
Desde este 2026, a sus 23 años, se convirtió en el nuevo talento del conjunto belga Lotto-Intermarché Ladies. El equipo la incluyó en su alineación oficial para disputar el Tour de Francia Femenil 2026, donde competirá al lado de Sandrine Tas, Dina Boels, Elisabeth Ebras, Linda Riedmann y Sterre Vervloet.
De esta manera, 40 años después de que Raúl Alcalá hiciera historia como el primer hombre mexicano en correr la justa francesa, ahora Romina será quien abra el camino en la rama femenil.
¿Cuándo debutará Romina Hinojosa en el Tour de Francia Femenil?
El certamen se llevará a cabo del 1 al 9 de agosto. La competencia constará de 9 etapas en las que 207 ciclistas de 27 países recorrerán caminos de Francia y parte de Suiza hasta cruzar la meta final en París. Además, esta prueba forma parte del calendario oficial del UCI Women's WorldTour.
El inicio de la competencia, programado para este sábado, contará con un recorrido plano alrededor de Lausana, Suiza, con una distancia de 138 km. La salida está prevista para las 6:15 a. m., tiempo del centro de México.
Cabe señalar que Romina Hinojosa encarará la prueba en condición de novata. Sin embargo, llega con la experiencia de haber finalizado en el lugar 18 de la Vuelta a Portugal y tras haber obtenido un segundo lugar en una de las etapas del Giro Mediterráneo Rosa.
Su relación con Isaac del Toro
Finalmente, cabe mencionar que Romina Hinojosa es la actual pareja de Isaac del Toro, el ciclista mexicano que en este mismo año hizo su debut en la competición masculina del Tour de Francia.
Durante su participación, Del Toro finalizó en el tercer puesto de la clasificación general, convirtiéndose en el primer representante Tricolor en subir al podio final en este evento. A lo largo de las diversas etapas, Hinojosa apareció al termino de las carreras para acompañarlo, con momentos que fueron compartidos por las redes oficiales del evento.
Ahora, será el turno de Romina de tomar el protagonismo y demostrar que también está lista para afrontar uno de los retos más grandes del ciclismo mundial.