“Dibu” Martínez vuelve a entrenar tras lesión y apunta a ser titular en debut de Argentina
Emiliano “Dibu” Martínez ha disipado buena parte de las dudas que existían sobre su participación en el debut de Argentina en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Y es que el portero, pese a su lesión, volvió a los entrenamientos, por lo que estaría listo para el inicio de la defensa del título de la Albiceleste.
El pasado 20 de mayo, el guardameta de 33 años disputó con su club, el Aston Villa, la final de la Europa League ante el Friburgo. Si bien el conjunto inglés se terminó coronando, el de Mar del Plata se llevó una mala noticia, ya que terminó el encuentro con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que requirió la colocación de un yeso. Aun así, debido a que la gravedad era menor, fue convocado por Lionel Scaloni con la esperanza de que pudiera estar listo para la primera ronda del torneo.
Fue así como Martínez se convirtió en la figura a seguir en la sesión de entrenamientos de la escuadra sudamericana este jueves 11 de junio. Más allá de nombres como Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez, las miradas estuvieron sobre el “Dibu”, quien no solo salió ya sin el yeso, sino que también se puso una vez más los guantes y regresó a la actividad después de 23 días.
¿Podrá el “Dibu” jugar con Argentina en su debut contra Argelia?
Durante esta práctica, el arquero, si bien todavía presentó algunas molestias, pudo seguir las actividades junto al resto de sus compañeros. Y aunque faltaría la confirmación oficial por parte del cuerpo técnico, Martínez se colocaría como el principal candidato para saltar a la cancha el próximo martes 16 de junio contra Argelia, por la fecha inaugural del Grupo J.
Por su parte, Gerónimo Rulli y Juan Musso se mantienen a la espera en caso de que el guardameta del Aston Villa no pueda llegar al cien por ciento. Ambos tuvieron rotación durante los dos amistosos previos, siendo Musso quien entró de inicio ante Honduras el 6 de junio, y Rulli contra Islandia en el último ensayo del pasado 9 del mismo mes.
Hay que recordar que el “Dibu” fue una de las piezas clave que llevó a Argentina a la obtención de su tercera estrella en Qatar 2022, atajando en la gran final un disparo a quemarropa de Randal Kolo Muani en los tiempos extras y deteniendo un cobro en la tanda de penales. Además, se llevó el Guante de Oro al mejor portero del certamen.