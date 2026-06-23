'Dijeron que debía retirarme…': Cristiano Ronaldo resiste a las críticas, aunque no al nombre 'Messi'
El debut de Portugal no fue el esperado al no pasar del empate ante República Democrática del Congo la semana pasada, por lo que las dudas se posaban por encima del cuadro lusitano de cara a su segundo encuentro ante Uzbekistán de este martes. Pero las mismas se disiparon tras la goleada que el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo propició al cuadro asiático.
Y es que fue el propio Cristiano quien comandó a su equipo en esta victoria con un doblete histórico que lo ponía en los libros de la Copa del Mundo, no solo convirtiéndose en el máximo anotador de Portugal dentro de la justa, sino como el único que ha anotado en seis ediciones mundialistas diferentes.
Estas acciones dentro del terreno de juego fueron acompañadas también por las palabras del portugués al término del partido, cuando aseguró que su equipo estaba más unido que nunca y que estaban fuertes a pesar de los cuestionamientos que se crearon en la semana tras su empate en el debut.
“El objetivo principal es siempre mejorar, fue una semana muy dura, difícil, en la que la opinión pública fue muy dura con nosotros, con todos los jugadores, en especial para mí, para mi entrenador”, dijo el lusitano en la zona mixta tras el encuentro.
ACOSTUMBRADO A LAS CRÍTICAS
En cuanto a su rendimiento personal, Cristiano Ronaldo aclaró que se siente con confianza en su juego y que ha dejado atrás las críticas recibidas al inicio del certamen. Durante el festejo de uno de sus goles se le vio al atacante expresar un “estoy de regreso”, con el que, como él mismo aseguró, buscaba recordarle a la gente el jugador que es.
“Fue una semana oscura, empezó como si me hubiera retirado del futbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo más que en el futbol. Dijeron que debería retirarme… pero estoy aquí”, añadió el delantero portugués.
CR7 SE MOLESTA AL ESCUCHAR LA PALABRA 'MESSI'
El lusitano era el único de los delanteros estrella dentro de la Copa del Mundo 2026 que faltaba por meter gol tras los tantos de Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.
El también galardonado con el premio al jugador más valioso del partido fue cuestionado durante la zona mixta por lo hecho anteriormente por estos futbolistas, pero el jugador del Al-Nassr decidió no contestar la pregunta, molesto cuando escuchó la palabra "Messi", y enfocarse únicamente en hablar a lo relacionado a su equipo.
“Cuando las cosas van bien, Cristiano está bien, cuando van mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así, pero bien, la verdad es que estoy muy contento”, sentenció CR7, quien además publicaba en sus redes sociales un mensaje contundente con un simple “ESTAMOS AQUÍ”.
El próximo partido de Portugal será el más complicado de su sector, en donde se estará midiendo a Colombia el próximo sábado 27 de junio, en el que parece ser el encuentro que estará definiendo al que será el líder de su grupo.