Donald Trump entregará el trofeo de campeón del Mundial, junto con Infantino
No es sorpresa la estrecha relación entre Gianni Infantino y Donald Trump, que nació tras la designación de Estados Unidos como anfitrión de la Copa del Mundo 2026.
Es así que el próximo 19 de julio durante la final nuevamente aparecerán juntos, cuando el presidente de la FIFA entregue la copa al ganador, acompañado por el mandatario estadounidense.
"Estaremos juntos con el presidente disfrutando de la final y entregando el trofeo al ganador, por supuesto, juntos", señaló Infantino en una entrevista con la cadena Fox.
No será la primera vez que el presidente norteamericano participe en una entrega de un trofeo de futbol; en 2025, Trump estuvo dentro de la celebración del Chelsea cuando el conjunto londinense se alzó con el Mundial de Clubes.
"Estamos juntos todo el tiempo", añadió en tono de broma Infantino. Al momento, el presidente de Estados Unidos no estuvo presente en ninguno de los partidos celebrados en su país, ni siquiera en el juego de inauguración.
La decisión por parte del mandamás de la FIFA vino acompañada de cuestionamientos por parte de los aficionados y expertos, que vienen criticando lo involucrado que está Donald Trump desde que la relación con el máximo organismo del futbol se acrecentara, como cuando se le entregó el Premio FIFA de la Paz durante el sorteo el pasado diciembre.
Aunque en Rusia 2018 el trofeo al campeón Francia lo entregó únicamente Infantino, en Qatar 2022 lo hizo junto con el Emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Y tampoco será la primera vez que esto pase. En México, los entonces presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid entregaron la copa a Brasil y Argentina en 1970 y 1986, respectivamente.
UNA POLÉMICA DECISIÓN MÁS DE GIANNI INFANTINO
Esta decisión de Infantino es una más que es criticada por los fanáticos, así como la pausa de hidratación obligatoria que fue instaurada para la presente edición, algo que él mismo defiende diciendo que es por el bien de los jugadores para que puedan desempeñarse en el más alto nivel, aunque muchos otros lo ven como una pausa comercial que puede ser insertada durante el juego.
"La razón principal es el calor, pero también tenemos que entender que un Mundial, que se juega durante 39 días, con equipos que potencialmente disputan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante. Lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones", sentenció.