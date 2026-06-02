¿Dónde ver los 32 de 104 partidos del Mundial que van por televisión abierta?
A muy poco para el inicio de la Copa del Mundo, la expectativa va en aumento y una de las preguntas frecuentes tiene que ver con las transmisiones de los partidos, sobre todo porque de los 104 partidos solo 32 serán en televisión abierta.
Esta edición representa un hecho histórico, por la primera vez que participarán 48 selecciones nacionales para un total de 104 partidos, 13 de los cuales serán en México.
Debido a que serán pocos los que tengan acceso a los estadios, es importante que conozcas la oferta para disfrutar del torneo, tanto en televisión abierta, como plataformas de streaming.
Los partidos del conjunto mexicano serán transmitidos de manera más tradicional, pues TUDN y TV Azteca los pasarán en canales abiertos y, sobra decir, de manera gratuita. En total, ambas cadenas transmitirán de esa manera 32 juegos, los más atractivos de toda la competencia, por lo que serán más frecuentes los de las fases de eliminación directa que los de la ronda de grupos.
De Fase de Grupos serán solo 17 de 72 con transmisión abierta, mientras que de los 32 de fase de eliminación directa pasarán en canales abiertos 15 de los 32, incluyendo las Semifinales y la Final.
No obstante, para aquellos fanáticos que deseen vivir la experiencia completa y ver todos los juegos del torneo, ViX Premium será la única opción en el país para ver los 104 partidos.
Para acceder a todo el Mundial en México, existen dos paquetes: el plan mensual base de ViX Premium mundialista (de 799 MXN) y el complemento "Pase Mundial 2026" suscripción anual contratada que ya incluye todo el torneo junto Liga MX y otros eventos por $1,499 MXN.
En Estados Unidos también se verá el torneo, no solo por ser sede sino por todo el mercado hispano futbolero en ese país. Ahí la oferta será muy diversificada, con distintas cadenas según el idioma de transmisión.
En español, será la cadena Telemundo quien pase los partidos, en su canal Universo, aunado a la plataforma Peacock, que transmitirá también todos los juegos en español.
En Estados Unidos, Peacock brinda opciones de paquetes que van de los $10.99 USD al mes, a los $16.99 USD. Para el público en inglés, FOX Sports transmitirá todos los partidos a través de su canal principal de televisión abierta y su canal de cable FS1, con Javier “Chicharito” Hernández como uno de sus analistas.
Así que esta edición no solo significará un parteaguas por la cantidad de juegos, sino porque también representará la consolidación de un cambio en los hábitos de consumo.
Aunque la televisión abierta sigue siendo el pilar para los eventos de alto impacto nacional, el streaming se ha consolidado como la plataforma cada vez con más popularidad.
Estos son los 17 partidos Fase de Grupos que serán en televisión abierta en México, en los canales Azteca 7 y Canal 5, si bien la inauguración también irá por Las Estrellas y Canal 9.
México vs Sudáfrica – 11 de junio, 13:00
Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio, 19:00
Brasil vs Marruecos – 13 de junio, 16:00
Países Bajos vs Japón – 14 de junio, 13:00
Argentina vs Argelia – 16 de junio, 19:00
Inglaterra vs Croacia – 17 de junio, 14:00
México vs Corea del Sur – 18 de junio, 19:00
Brasil vs Haití – 19 de junio, 18:30
Países Bajos vs Suecia – 20 de junio, 11:00
España vs Arabia Saudita – 21 de junio, 10:00
Noruega vs Senegal – 22 de junio, 18:00
Colombia vs RD Congo – 23 de junio, 20:00
Chequia vs México – 24 de junio, 19:00
Ecuador vs Alemania – 25 de junio, 14:00
Uruguay vs España – 26 de junio, 18:00
Panamá vs Inglaterra – 27 de junio, 15:00
Colombia vs Portugal – 27 de junio, 17:30
Los partidos de eliminación directa que irán por tele abierta son:
2A vs. 2B - 28 de junio, 13:00
1E vs. 3 (ABCDF) - 29 de junio, 14:30
1A vs. 3 (CEFHI) - 30 de junio, 19:00
1G vs. 3 (AEHIJ) - 1 de julio, 14:00
IB vs. 3 (EFGIJ) - 2 de julio, 21:00
1K vs. 3 (DEIJL) - 3 de julio, 19:30
Octavos de Final:
Partido 89 - TBD vs. TBD - 4 de julio, 11:00
Partido 92 - TBD vs. TBD - 5 de julio, 18:00
Partido 94 - TBD vs. TBD - 6 de julio, 18:00
Partido 95 - TBD vs. TBD - 7 de julio, 10:00
Cuartos de Final:
Partido 97 - TBD vs. TBD - 9 de julio, 14:00
Partido 98 - TBD vs. TBD - 10 de julio, 13:00
Partido 99 - TBD vs. TBD - 11 de julio, 15:00
Semifinales:
Partido 101 - TBD vs. TBD - 14 de julio, 13:00
Partido 102 - TBD vs. TBD - 15 de julio, 13:00
Final:
Partido 104 - TBD vs. TBD - 19 de julio, 13:00