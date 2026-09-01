Dos días de correr en los Alpes: el Ultra Trail que completó un atleta de 71 años
Hay carreras que implican mucha competencia y otras en las que simplemente continuar es el propósito de la competencia, lo que no implica menos exigencia. El Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) corresponde a esta segunda clase y el francés Michel Poletti uno de sus mejores representantes.
Esta prueba lleva a los corredores alrededor del macizo del Mont Blanc mediante aproximadamente 174 kilómetros, atravesando Francia, Italia y Suiza, con salida y llegada en Chamonix. En ese trayecto, los atletas deben administrar alimentación, hidratación, equipamiento y descanso mientras acumulan cerca de 10,000 metros de desnivel.
Poletti concluyó la carrera en 44 horas, 58 minutos y 26 segundos, prácticamente dos días recorriendo los Alpes, o también más de cuatro maratones completos, pero en un lugar donde no se corre bajo las mismas condiciones porque hay ascensos, descensos, cambios de temperatura, desgaste acumulado y horas durante la noche.
El francés consiguió ser primero de la categoría de 70 a 74 años, con una velocidad promedio de 3.9 km/h. La plataforma LiveTrail también registró 6:38:43 de paradas, por lo que durante más de 38 horas Poletti estuvo en movimiento dentro del recorrido.
Pero existe una razón por la que su resultado tiene un significado diferente. En 2003, Michel y Catherine Poletti participaron en la creación de la primera edición del UTMB en Chamonix y Michel decidió también ponerse del lado de los corredores. Tenía 48 años cuando terminó esa prueba en la posición 17 con un tiempo de 28:31:03. El reto tampoco era menor: fueron aproximadamente 153 kilómetros con 8,000 metros de desnivel. Ahora tiene 71.
Y no ha necesitado esperar al UTMB para demostrar que todavía puede competir en largas distancias, porque tan solo en 2026 participó en Chianti Ultra Trail, Grand Raid Ventoux, Trail 100 Andorra, Restonica Trail, Monte Rosa Walserwaeg y Boréalys Mont-Tremblant. Dos ejemplos explican el nivel de exigencia: en Andorra recorrió 79 kilómetros y 3,900 metros de desnivel positivo en 15:42:23; en Restonica completó 69 kilómetros y cerca de 3,950 metros en 16:48:26. Poletti ha edificado una carrera que sería demandante para cualquier corredor de ultradistancia, independientemente de la edad.
Si en 2003 ayudó a crear una competencia que con el paso de los años se convirtió en una de las principales referencias del trail running mundial, en 2026 volvió a ser parte de ella de la manera más sencilla: corriendo. Michel Poletti tardó casi 45 horas en completar los 174 kilómetros y terminó primero entre los participantes de 70 a 74 años. Veintitrés años después sigue pasando sobre las montañas que conoce desde la creación del UTMB y demostrando que para competir en una de las pruebas más demandantes del mundo, la edad no necesariamente tiene que ser el ultimátum.