DTs debutantes del Tri acostumbran ganar, pero Rafa Márquez enfrenta la prueba más dura
Los últimos cuatro entrenadores de la selección mexicana ganaron en su debut. Sin embargo, ninguno de ellos se enfrentó a un rival de jerarquía como lo hará Rafael Márquez, que deberá superar a Colombia en su primer encuentro al frente del conjunto nacional para mantener la inercia positiva.
En los últimos años, México se acostumbró a confeccionar un debut con relativa comodidad para sus nuevos estrategas. Desde Gerardo “Tata” Martino, pasando por Diego Cocca y Jaime Lozano, hasta por Javier Aguirre, todos debutaron enfrentando a adversarios de Concacaf y Oceanía, o en algunos otros casos, contra el equipo “B” de alguna selección, lo que facilitaba la obtención de la victoria en el primer paso.
Pero para Márquez la historia plantea un escenario distinto. El michoacano comenzará su era este sábado 26 de septiembre frente al subcampeón de la Copa América en 2024 y que mantiene la base del Mundial 2026, donde logró la hazaña de irse sin perder en el tiempo regular, acariciando los cuartos de final y solo cayendo ante Suiza en octavos de final en penales.
Si bien para este duelo no estará James Rodríguez porque ya se retiró de su Selección, ni Luis Díaz, quien pidió descanso, sí tendrán a estrellas como Dávinson Sánchez (Galatasaray), Richard Ríos (Benfica), Gustavo Puerta (Olympiacos) y Luis Suárez (Sporting de Lisboa), jugadores clave que llevaron a los sudamericanos a quedarse a las puertas de los cuartos final.
Javier Aguirre
Tomó las riendas en 2024 como emergente y llevó al Tricolor a Octavos de Final en el Mundial, luego de un proceso de poca espectacularidad pero estabilidad, que inició con un duelo de preparación contra Nueva Zelanda, al cual superó con una goleada de 3-0.
Jaime Lozano
Ante la emergencia de quedarse sin estratega previo a la Copa Oro 2023, por el despido de Diego Cocca, el elegido para tomar las riendas del equipo mexicano fue Jimmy Lozano, que venía del bronce olímpico en Tokio 2020 con la Sub-23. Para su estreno, tuvo la responsabilidad de inaugurar las acciones del selectivo en el torneo de Concacaf, goleando a Honduras 4-0.
Diego Cocca
Tras la eliminación de Qatar 2022, la FMF apostó por él, luego de haber conseguido el bicampeonato con Atlas en el Apertura 2021 y el Clausura 2022. A pesar de las dudas que existían por volver a designar a un extranjero para los banquillos del equipo nacional, Cocca logró superar su primer reto con una victoria por 2-0 sobre Surinam en la fase de grupos de la Nations League. Aun así, su estancia al final resultó corta, pues tras 7 partidos y al terminar tercero de dicha justa terminó por dejar el cargo.
Gerardo Martino
Para inicios de 2019, el equipo Tricolor anunció la llegada del estratega argentino que, para su debut, tuvo la misión de medirse ante Chile. Si bien los andinos partían como los bicampeones de la Copa América en ese momento, la realidad es que iban a la baja, ya que a la postre iban a quedar fuera del Mundial 2022, además de que encararon dicho encuentro con un plantel alternativo. Todo esto fue aprovechado por los mexicanos que sacaron una victoria por 3-1.
Tuca Ferretti
En 2018, después del Mundial de Rusia y tras la salida de Juan Carlos Osorio, Ricardo “Tuca” Ferretti tuvo un periodo de 4 meses y 6 partidos en calidad de interino al frente del combinado. Para su primer encuentro, él sí tuvo que enfrentarse a un campeón del mundo como Uruguay, el cual le hizo vivir una auténtica pesadilla recibiendo una goleada por 1-4, con un doblete de Luis Suárez.
¿Cuáles serán los primeros partidos de Rafa Márquez en Selección?
En total, será un ciclo de cuatro encuentros amistosos con los que el Kaiser dé inicio a su aventura en el banquillo de la Selección Mexicana. Arrancará con el ya mencionado compromiso ante Colombia el 26 de septiembre. Luego, el martes 29 chocará ante otro sudamericano, Perú. Posteriormente, el sábado 3 de octubre tendrá su primer “Clásico de la Concacaf” enfrentando a Estados Unidos, mientras que el martes 6 se medirá a Chile.
México vs Colombia: Sábado 26 de septiembre – horario por definir | M&T Bank Stadium
México vs Perú: Martes 29 de septiembre – horario por definir | Sports Illustrated Stadium
México vs Estados Unidos: Sábado 3 de octubre – 20:00 horas | State Farm Stadium
México vs Chile: Martes 6 de octubre – horario por definir | Los Angeles Memorial Coliseum