Dueños de equipos deportivos en EE.UU. donan más de 100 millones de dólares a campañas políticas

Los propietarios de equipos de las principales ligas deportivas de Estados Unidos destinaron más de 100 millones de dólares a campañas y organizaciones políticas durante el ciclo electoral de 2026, de acuerdo con un análisis de Front Office Sports basado en registros de la Comisión Federal Electoral (FEC).

La mayor parte de ese dinero procede de Miriam Adelson, propietaria de los Dallas Mavericks de la NBA, quien ha aportado al menos 67.6 millones de dólares, principalmente a comités de acción política vinculados con el Partido Republicano.

Adelson, una de las principales donantes conservadoras de Estados Unidos y aliada del presidente Donald Trump, también realizó una contribución de seis cifras al Comité Nacional Republicano. En las elecciones presidenciales de 2024 destinó alrededor de 100 millones de dólares a respaldar el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Sus aportaciones representan aproximadamente dos terceras partes de los más de 100 millones de dólares que los propietarios de equipos de las cuatro grandes ligas profesionales (NFL, NBA, MLB y NHL) han destinado a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Los propietarios deportivos que más dinero han donado

Después de Adelson, uno de los mayores donantes es Rob Walton, propietario de los Broncos de Denver, con 8.96 millones de dólares. Walton pertenece a la familia fundadora de Walmart. En la NBA también destacan Tony Ressler, propietario de los Atlanta Hawks, con 2.71 millones de dólares, y Richard DeVos, de Orlando Magic, con 2.4 millones.

En el beisbol, Charles B. Johnson, propietario de los San Francisco Giants, encabeza las aportaciones con 2.6 millones de dólares, mientras que en la NHL sobresale Philip Anschutz, dueño de Los Angeles Kings, con 1.33 millones.

La mayoría de los principales donantes identificados por Front Office Sports ha destinado sus recursos principalmente a candidatos y organizaciones republicanas. Anschutz, por ejemplo, aportó 509,100 dólares a iniciativas para apoyar al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Bloomberg y otros multimillonarios vinculados con el deporte

El financiamiento político también incluye a empresarios que tienen inversiones o vínculos con el deporte, aunque no sean propietarios principales de equipos.

Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York e inversionista de los Baltimore Orioles, ha aportado al menos 80 millones de dólares durante este ciclo electoral, principalmente para ayudar a los demócratas a recuperar el control de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Todd Boehly, accionista minoritario de Los Angeles Dodgers, destinó un millón de dólares a MAGA Inc., un comité de acción política que respalda a Trump.

También destaca Ken Griffin, multimillonario y donante habitual de la Federación de Futbol de Estados Unidos, quien aportó 32.2 millones de dólares entre 2025 y julio de 2026, casi todos destinados a causas republicanas, según cifras de The New York Times citadas por Front Office Sports.

En el futbol estadounidense, los propietarios principales de equipos de la MLS han donado conjuntamente más de 4.5 millones de dólares, mientras que las aportaciones de los propietarios de la WNBA superan los 540,000 dólares.