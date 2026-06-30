Ecuador alza la voz por 'serenata' de aficionados en su hotel de concentración
Con la mira puesta en el encuentro de 16avos entre Ecuador y México en el Estadio Ciudad de México, la escuadra sudamericana arribó el lunes 29 de junio a la capital del país, viviendo par de contratiempos que lo hicieron alzar la voz y manifestar sus quejas de manera pública con un comunicado en redes sociales.
Esto se debe a la “serenata” que se llevó a cabo el lunes por la noche en el hotel donde se encuentra concentrado el combinado ecuatoriano, en la zona de Santa Fe en Ciudad de México, donde cientos de aficionados mexicanos se reunieron para poner música y hacer ruido con sus automóviles y sus gritos con la intención de no dejar descansar a sus rivales para el juego de eliminación directa.
“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar”, redactaban en el comunicado.
La Federación Ecuatoriana de Futbol informaba que este reclamo dirigido a los organizadores de la Copa del Mundo 2026 se debía a las alteraciones que hubo afuera de su hotel de concentración.
“Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”, añadieron.
Desde que se dio a conocer que Ecuador sería el rival de la selección mexicana, aficionados comenzaron a convocar en redes sociales la visita al hotel en donde se hospedarían para darles una “serenata”, algo que se ha hecho con anterioridad entre equipos de la propia Liga MX y con otras visitas de países rivales al país. Lo que comenzó como una broma en redes se trasladó a la vida real y cientos de aficionados se dieron cita en el Westin Santa Fe para perturbar la noche de los jugadores ecuatorianos.
“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan el respeto, la sana competencia y el fair play… Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, sentenciaba la selección en su comunicado.
Aproximadamente a la media noche llegó la policía local con escudos para intentar disipar a los presentes, pero no pudieron lograrlo, por lo que terminaron por quedarse en la zona con la encomienda de que no hubiera percances mayores.
CONTRATIEMPOS EN SU LLEGADA
Estas quejas se suman a las expresadas por su técnico, Sebastián Beccacece, quien recriminó la entrada al país al haberlo hecho con un retraso de tres horas; la selección tenía estipulado llegar a la Ciudad de México a las 18:00 horas, pero el tráfico y el mal clima hicieron que la hora de llegada se aplazara. El entrenador añadió que durante su estancia en los Estados Unidos no habían tenido problema con los traslados, por lo que se mostraba sorprendido.
A pesar de ello, Beccacece aseguró que no busca usar ninguna de estas circunstancias como pretexto para el desempeño de sus jugadores, y que espera que cada uno de ellos dé el máximo en el Estadio Ciudad de México.