Efraín Juárez debuta con su club húngaro con derrota en la fase previa de Champions
El debut europeo de Efraín Juárez no fue como él habría soñado, pues cayó en los últimos minutos del primer partido de su equipo en la ida de los playoffs de la Champions League.
El primer partido oficial del Györi ETO bajo el mando de Juárez fue dentro de la primera ronda clasificatoria para la próxima Champions, en el que perdió ante el Vikingur Reykjavik de Islandia por 1-0 con un gol de Nikolaj Hansen a los 92 minutos.
Esto deja al equipo húngaro con la encomienda de remontar como locales para poder avanzar a la siguiente ronda de repechaje de la Champions League. Este es el tercer partido del Györi ETO bajo el mando de Efraín Juárez desde su sorpresiva salida de Pumas tras la derrota en la final del futbol mexicano ante Cruz Azul.
Como entrenador del equipo húngaro llegaba a su primer partido oficial con un empate y una derrota en sus dos encuentros amistosos. El primer de ellos fue una igualada ante el Grazer AK de Austria, mientras que el segundo fue una victoria de 2-1 sobre el Vojvodina de Serbia.
¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE EFRAÍN JUÁREZ?
El partido de vuelta entre el Györi ETO y el Vikingur Reykjavik por la primera ronda de playoffs de la Champions se llevará a cabo el martes 14 de julio a las 11:00 horas del centro de México, en una ronda en la que no valen doble los goles de visita.
Una de las razones por las que el técnico mexicano decidió abandonar el proyecto con Pumas y emigrar al futbol europeo fue para participar en la Champions League 2026/2027, pero al ser con un equipo de las ligas más bajas de Europa, deberá atravesar varias rondas previas antes de poder califica a la fase de liga.
¿CUÁNTAS RONDAS DE CLASIFICACIÓN LE FALTAN A JUÁREZ?
En caso de que el equipo de Efraín Juárez logre la remontada, aún le quedarán por delante otras tres rondas para poder acceder a la fase final. Un primer pase le aseguraría su participación en la segunda ronda de los playoffs, en donde se unirían los equipos que califican por la llamada “Ruta de liga”, que incluye a países como Turquía, Croacia, Suecia o Israel.
La tercera ronda de clasificación incluye a equipos de Dinamarca o Chequia, mientras que la última ronda ya incluye clubes de las ligas más importantes de Europa, pero que quedaron en cuarta o quinta posición de sus torneos locales, como serán el Olympique de Lyon de Francia, Bodo/Glimt de Noruega, Olympiacos de Grecia, Union Saint-Gilloise de Bélgica, o el NEC Nijmegen de Países Bajos, por lo que aún le queda un camino largo a Efraín Juárez y su Györi ETO para calificarse de manera oficial a la Champions League 26/27.