Efraín Juárez y su Györi ETO de Hungría fueron eliminados en ronda previa de Champions
La participación de Efraín Juárez dentro de la Champions League llegó a su fin sin haber comenzado. El mexicano quedó eliminado en la primera fase de los playoffs al ver caer a su Györi ETO ante el Vikingur Reykjavic de Islandia en el partido de vuelta correspondiente a la etapa clasificatoria del torneo.
El encuentro terminó con un empate 2-2 que dejó fuera al equipo húngaro gracias al marcador global. Los dirigidos por Juárez venían de perder por la mínima en el encuentro de ida, y ahora de locales no lograron pasar de la igualdad para intentar el pase a la siguiente ronda.
El partido comenzó cuesta arriba para el Györi ETO, que a los 34 minutos ya se encontraba dos goles por debajo del marcador global. Cuatro minutos después, gracias a un penal convertido por Milán Vitális a los 38, se acercaban a la visita.
Antes de terminar la primera mitad un autogol les daba el empate parcial en el global, pero la alegría duró poco cuando a inicios del complemento Daníel Hafsteinsson marcaba su segundo de la noche a los 55 minutos. Los húngaros no se pudieron reponer del tanto y terminarían eliminados al caer 3-2 en el marcador global.
Así termina el sueño de Efraín Juárez dentro del torneo de clubes más importante del mundo, en el cual todavía tenía que pasar otras tres rondas para clasificar a la fase final. Una de las principales razones por las que se habría dado su salida tan prematura de Pumas fue para intentar disputar la Champions League de la temporada 26/27.
Juárez suma ya dos partidos oficiales con el Györi ETO, los dos por los playoffs de la Champions, en donde no pudo obtener la victoria en ninguno; dentro de los partidos amistosos que disputó antes, empató uno ante el Grazer AK de Austria y ganó otro en contra del Vojvodina de Serbia, dejando hasta ahora un balance de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en sus cuatro encuentros dirigidos.
¿QUÉ SIGUE PARA EFRAÍN JUÁREZ?
Con la eliminación de la Champions League, lo que sigue para el entrenador mexicano es el inicio de la liga de Hungría, en donde buscará que el Györi ETO defienda su corona de campeón obtenida la temporada pasada, en donde cortaron una racha de siete años consecutivos del Ferencvárosi TC como monarca.
Con el golpe de quedar eliminado en la primera instancia de la ronda de playoffs de la Champions, Juárez deberá sacudirse el polvo y prepararse ya para el sábado 25 de julio en donde comenzará su paso por la Liga de Hungría, debutando ante el Vasas SC en lo que será su tercer partido oficial a cargo del Györi ETO.
EL SUEÑO EUROPEO NO HA TERMINADO
De cualquier modo, Juárez aún tiene esperanzas de jugar futbol europeo de clubes, aunque ahora dentro de la Conference League. Al ser eliminado, ahora podrá aspirar a la tercera competición a nivel de clubes.
El Györi ETO esperará rival dentro de la segunda ronda de clasificación, en donde también tendrá que superar dos rondas para acceder a la fase definitiva.