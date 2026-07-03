Egipto sobrevive al drama y elimina a Australia en penales; espera a Argentina o Cabo Verde
Egipto escribió una de las noches más grandes de su historia mundialista. En un partido cargado de tensión, desgaste y sufrimiento, la selección africana empató 1-1 ante Australia en los 120 minutos y después se impuso 4-2 en la tanda de penales para meterse a los octavos de final del Mundial 2026.
El partido empezó con aviso australiano, pero el que pegó primero fue Egipto. Al minuto 13, Emam Ashour apareció dentro del área y conectó de cabeza para el 1-0. El gol le dio calma a los egipcios, que se pusieron en ventaja temprano y obligaron a Australia a remar contra la corriente desde muy pronto.
Australia no se achicó. El equipo oceánico empezó a empujar con más fuerza en el segundo tiempo y encontró el empate al minuto 55, en una jugada de mala fortuna para Mohamed Hany, que terminó por mandar el balón a su propia portería. El 1-1 le cambió la cara al partido y abrió una nueva historia: Egipto ya no podía administrar, ahora tenía que resistir y volver a competir.
El cierre del tiempo regular fue de pura tensión. Egipto tuvo una de las más claras en el agregado, cuando Salah mandó un centro preciso y Ramy Rabia alcanzó a conectar de cabeza, pero ahí apareció Patrick Beach con un atajadón para mantener con vida a Australia. Esa jugada mandó el partido al tiempo extra y dejó la espina de que Egipto había tenido la clasificación en las manos antes de los penales.
En la prórroga, el cansancio pesó más que el futbol. Salah, que volvió al once titular tras arrastrar molestias físicas, tuvo una clara al arranque del tiempo extra, pero su disparo se fue por encima del arco. Egipto insistió por derecha, Australia cerró con orden y el partido se fue apagando poco a poco hasta quedar condenado a la lotería de los penales.
En la tanda, Australia recibió el primer golpe casi de inmediato. Harry Souttar abrió la serie para los Socceroos y mandó su disparo por encima del arco. Egipto respondió con temple y empezó a construir ventaja desde el primer cobro. De ahí en adelante, los egipcios mantuvieron la sangre fría mientras Australia tuvo que patear siempre con la soga al cuello.
La serie se rompió cuando Australia volvió a fallar. Con dos errores australianos y cuatro cobros egipcios convertidos, Egipto cerró la tanda 4-2. Fue una definición de carácter: no necesitó estirar más el sufrimiento, aprovechó cada ventaja y resolvió desde los once pasos con la frialdad que le faltó al rival.
El triunfo tiene un peso enorme: Egipto no solo elimina a Australia, también se lleva una victoria histórica en una fase de eliminación directa del Mundial. La noche fue imperfecta, sufrida y llena de sustos, pero terminó con los egipcios de pie, abrazados y con el boleto en la mano.
Ahora Egipto espera en octavos de final al ganador del Argentina vs Cabo Verde. Después de sobrevivir a Australia, a los 120 minutos y a la presión de los penales, el mensaje quedó claro: este Egipto no juega bonito todo el tiempo, pero sabe sufrir, competir y cerrar los partidos grandes.