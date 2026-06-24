El árbitro mexicano César Ramos le anula gol a Vinicius jr.
Vinicius Jr. ya había sacado la samba con el tiro de esquina como pareja de baile. Sin embargo, su festejo y su gol, el segundo de la tarde, le fue anulado por el árbitro mexicano, César Ramos.
Brasil y Escocia se encontraron este martes en Miami, donde los sudamericanos no tardaron en ponerse al frente, pues desde el minuto 7 Vinicius Jr. aprovechó el nerviosismo de la zaga escocesa para poner el 1-0.
El segundo tanto parecía llegar de la misma forma, luego de lo que parecía una nueva falla de la zaga escocesa. El delantero le robó la pelota a Jack Hendry, mientras el cuadro europeo nuevamente intentaba salir con el balón controlado.
Ahí apareció Vinicius, para dejar tendido a Hendry y definir ante la salida del arquero Angus Gunn. Sin embargo, César Ramos revisó la jugada en el VAR y determinó que el gol no era válido, luego de que Vinicius le cometió falta a Hendry para quitarle el balón.
Este es el segundo partido de Ramos en el Mundial 2026, luego de que también dirigió el Irán vs. Nueva Zelanda de la primera ronda de partidos de la Fase de Grupos.
Además, este juego representa un récord para el árbitro mexicano, ya que con él llegará a nueve partidos en Copas del Mundo, superando así a Armando Archundia, el silbante nacional que había pitado ocho entre Alemania 2006 y Sudáfrica 2010.
Ramos pitó en Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora Norteamérica 2026, cuando la otra represenante nacional como árbitro central es Katia Itzel García, quien dirigirá el Túnez vs. Países Bajos este jueves, para debutar así como silbante en una Copa del Mundo y ser la tercer mujer en lograrlo.
Precisamente uno de los partidos más representativos de Ramos Palazuelos en su carrera fue el de Octavos de Final de Rusia 2018 entre Portugal y Uruguay, cuando amonestó a Cristiano Ronaldo sin amedrentarse pese a los reclamos airados del astro luso. En aquella ocasión, Portugal fue eliminado por los charrúas.