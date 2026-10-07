El Arsenal renueva a Mikel Arteta hasta 2030 y apuesta por la estabilidad

El Arsenal, vigente campeón de la Premier League, apuesta por la estabilidad con la renovación hasta 2030 de Mikel Arteta, el técnico que dio el primer campeonato a los Gunners en más de dos décadas.

El técnico español de 44 años tenía contrato hasta el final de la presente temporada y, en caso de cumplir el nuevo compromiso, superará la década en el banquillo de los Gunners, al que llegó en 2019.

Exjugador del club londinense de 2011 a 2016, el técnico vasco ha devuelto al Arsenal a la élite del fútbol inglés y europeo, tras darle el título de la Premier League (el primero desde 2004) y llevarlo a disputar la última final de la Champions League (que perdió en los penales ante el PSG).

Además, el Arsenal fue subcampeón inglés en 2023, 2024 y 2025, vencedor de la FA Cup en 2020 y ganador de la Community Shield en 2020, 2023 y 2026.

Forward together.



Mikel Arteta is here to stay ❤️ pic.twitter.com/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Antes de la disputa este fin de semana de la sexta jornada de la Premier League, el Arsenal, que el sábado recibirá al Leeds, es segundo en la clasificación, a tres puntos del líder Manchester City.

"Este club es único, por su carácter y la forma en que te hace sentir, y tengo una gran sensación de privilegio de que nuestro viaje conjunto vaya a continuar", destacó Arteta en el comunicado del Arsenal para anunciar su renovación.

Arteta ha dirigido al Arsenal en 361 partidos, con un porcentaje de victorias de más del 62%, el mejor de cualquiera de los entrenadores de la historia de los Gunners.