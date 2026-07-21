El arte de caminar: Messi y Mbappé, los goleadores históricos desafiaron el futbol moderno
El Mundial 2026 dejó una paradoja: mientras el futbol exige cada vez más despliegue físico, sus dos máximos goleadores recorrieron sistemáticamente menos kilómetros que los compañeros encargados de sostener el ritmo de sus selecciones.
Kylian Mbappé y Lionel Messi, los hombres que rompieron el récord histórico de Miroslav Klose en el torneo que recién terminó, demostraron que todavía son válidas otras maneras de incidir en los partidos.
Y lo hicieron por mucho, porque mientras el alemán tenía un récord de 16 tantos en Copas del Mundo, el francés llegó a 22 por 21 del argentino. Por lo mismo, Mbappé fue campeón de goleo de la edición 2026 con 10 tantos, por 8 de Messi.
Incluso Mbappé lo hizo con una cifra que no se daba desde había 26 años, cuando el alemán Gerd Müller fue campeón de goleo de México 70 con 10 tantos.
Y a esa época podrían pertenecer Messi y Mbappé, solo que con efectividades de futbol moderno, un juego que que parece haber convertido el despliegue físico en un requisito indispensable. La presión alta y las transiciones constantes han elevado la exigencia al punto de que los mediocampistas suelen recorrer entre 11 y hasta 15 kilómetros por partido.
Bajo esa lógica, sería natural pensar que los futbolistas más determinantes también sean quienes más corren. Sin embargo, el Mundial de 2026 contó una historia completamente distinta.
En Argentina, Messi recorrió entre 6.8 y 8.2 kilómetros cada vez que fue titular en partidos de 90 minutos, o 10.1 en la Final que duró 120. En cambio, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister superaban los 11 kilómetros por partido, e incluso rozaron los 15 en los juegos contra Egipto y España que se fueron hasta tiempos extra. La diferencia entre ellos y Messi osciló regularmente entre 3 y 5 kilómetros.
Francia presentó un comportamiento casi idéntico, pues mientras Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise o Désiré Doué encabezaban el kilometraje de los Bleus con recorridos superiores a los 11 kilómetros, Mbappé rara vez rebasó los 9.
“Está mirando, está caminando, es lo que me gusta más. Él no está fuera del juego, está involucrado, volteando la cabeza: derecha, izquierda, izquierda, derecha. Sabe exactamente lo que va a pasar (…), no está corriendo,pero siempre está viendo lo que pasa. Él olfatea cuál es el punto débil de la línea defensiva”, explicó Pep Guardiola en el documental Esto es el futbol, mientras ve imágenes de Messi.
Es así que a Messi y Mbappé se les ve por largos periodos caminando o trotando, observando el comportamiento de la defensa rival y esperando el instante preciso para acelerar. Cuando el espacio aparece, intervienen. Y esas intervenciones suelen valer mucho más que varios kilómetros adicionales de recorrido.
Los datos del Mundial de Qatar 2022 ya mostraban que los atacantes recorrían considerablemente menos distancia que el resto, al grado de que ambos tuvieron los registros más bajos de kilómetros recorridos durante un partido: Mbappé con 7.7 kilómetros contra Polonia y Messi con 7.8 frente a Arabia Saudita.
En sus respectivas posiciones, la de mediocampista ofensivo para Mbappé, el que más corrió fue el japonés Daichi Kamada, con 12.4, mientras que en la de centro delantero, donde FIFA ubica a Messi, quien más recorrió fue el australiano Jackson Irvine, con 12.9.
Paradójicamente, los dos futbolistas que redefinieron el récord goleador de los Mundiales también desafían el prototipo del futbolista moderno. Mientras el resto del equipo sostiene el partido con presión, recorridos y sacrificio físico, ellos reservan sus esfuerzos para aquello que ninguna estadística de kilometraje puede medir: el instante exacto en el que un partido cambia de rumbo.