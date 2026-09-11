El atletismo estrena formato revolucionario con el ‘Ultimate Championship’
El Ultimate Championship brindará 10 millones de dólares y probará nuevas reglas, tecnología para convertir una competencia tradicional en un espectáculo de tres noches.
El atletismo comenzará una nueva etapa este viernes 11 de septiembre en Budapest. Por primera vez, campeones olímpicos, monarcas mundiales, ganadores de la Liga Diamante y líderes del ranking se reunirán en el Ultimate Championship, una competencia creada para enfrentar directamente a los mejores.
No será otro Mundial ni una reunión más del calendario: será el mayor intento de World Athletics por mejorar la manera en que se presenta y se consume su deporte.
La primera edición reunirá a 381 atletas de 65 federaciones y repartirá una bolsa de 10 millones de dólares, la más grande en la historia del atletismo. Cada campeón individual recibirá 150,000 dólares y todos los participantes obtendrán un premio económico. Mondo Duplantis, Noah Lyles, Keely Hodgkinson, Jakob Ingebrigtsen y Josh Kerr aparecen entre las figuras anunciadas para las tres jornadas en el Centro Nacional de Atletismo.
La competencia también se verá diferente
El interior del estadio será negro para dirigir la atención hacia la prueba en curso, las transmisiones mostrarán probabilidades de victoria y posiciones proyectadas, y una nueva tecnología recreará en tercera dimensión los cierres de las carreras de velocidad.
Los lanzamientos de jabalina y martillo tendrán efectos que iluminaran para que el público pueda seguir mejor su recorrido. Cada sesión durará alrededor de tres horas y cada segundo estará organizado como parte de un espectáculo televisivo.
World Athletics también modificó varias costumbres
Los corredores de 200 metros podrán escoger públicamente su semifinal y carril de acuerdo con el ranking, mientras que los empates por el primer lugar en salto de altura y garrocha se resolverán con una ronda adicional.
Tampoco habrá medallas: cada ganador recibirá un trofeo que se unirá a una pieza entregada previamente a los participantes. “Estamos haciendo las cosas de manera diferente”, afirmó Sebastian Coe, presidente de la organización.
Sin embargo, su verdadero test sucederá fuera de la pista. El atletismo aportó 10 millones de dólares, acortó sus pruebas y cambió su imagen para dejar de depender de un gran escaparate cada cuatro años. En Budapest comenzará a descubrir si sus nuevas propuestas también pueden atraer a una nueva generación de aficionados.