‘El balón vuelve a casa’... El Parque La Bombilla será también Fan Fest capitalino
Los Fan Fests en Ciudad de México han representado todo un acontecimiento alrededor del Mundial 2026 y este jueves el parque La Bombilla se sumó al fenómeno.
Entre playeras de la Selección Mexicana, pantallas gigantes y gritos de emoción, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la inauguración de este espacio que posiciona a la capital no solo como una sede festiva, sino como el centro de una estrategia que transforma la infraestructura urbana a de Copa del Mundial de la FIFA 2026.
Con el lema "la pelota vuelve a casa", el evento abrió sus puertas en un entorno familiar y libre de alcohol, buscando priorizar el acceso a la fiesta del balompié para todas las personas que no pudieron conseguir un boleto para los partidos en los estadios oficiales.
Durante el evento, la Jefa de Gobierno destacó el papel fundamental del sector empresarial, representado por cerca de 30 marcas y firmas globales como Visa, Broxel, Uber y Sports Illustrated, que se han sumado para hacer posible estos espacios de encuentro social, que además será gratuito para el público.
Brugada preciso que la inversión total para la organización de estos festivales es de alrededor de 180 millones de pesos, de los cuales 135 millones corresponden a los derechos de transmisión. No obstante, la Jefa de Gobierno fue breve al aclarar que este montaje no representará un gasto para los ciudadanos.
"Todo esto que se va a recibir implica un esfuerzo logístico importante, pero en cuanto a recursos, vamos a recibir por parte de las aportaciones el equivalente a los derechos de transmisión, por lo cual esto no le va a costar al público gracias a nuestros patrocinadores", menciono Brugada.
Para garantizar la transparencia, la jefa de gobierno invito a consultar la plataforma del proyecto.
En su discurso, enfatizó que el Mundial 2026 también representa un acelerador de obra pública con beneficio permanente para la Ciudad de México, priorizando temas críticos como el agua y la movilidad sustentable.
Entre los avances destacados, mencionó la renovación de vialidades y una fuerte apuesta por la electromovilidad, que contempla la implementación de nuevas líneas de transporte limpio que superan los 100 kilómetros de cobertura.
"Si bien el Mundial es una fiesta, nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad", subrayó la Jefa de Gobierno, asegurando que el verdadero premio del torneo reside en el bienestar y los cuidados de la población a largo plazo.
El Fan Fest de La Bombilla arranca así como un reflejo de lo que la CDMX planea proyectar al mundo: una festividad llena de emociones en un ambiente familiar, con responsabilidad social, transparencia financiera y un impacto que promete quedarse mucho después de que se defina al campeón.