El benefactor de Wall Street detrás del contrato récord de Pochettino

Después de despedir a Gregg Berhalter en 2024, U.S. Soccer quería subir de nivel. El problema apareció cuando empezó a buscar entre entrenadores acostumbrados a los grandes clubes europeos: costaban mucho más de lo que la federación solía pagar por dirigir a su selección. Mauricio Pochettino pertenecía a ese mercado.

El argentino empezó como estratega en el Espanyol y después llevó al Southampton al octavo lugar de la Premier League, entonces el mejor resultado del club en esa competencia. El salto definitivo llegó con el Tottenham: terminó tercero en 2015/16, segundo un año después y en 2019 llevó al club a la primera final de Champions League de su historia.

Luego dirigió al Paris Saint-Germain, con el que ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones y regresó a Inglaterra para tomar al Chelsea. En una temporada terminó sexto en la Premier, llegó a la final de la Copa de la Liga y a las semifinales de la FA Cup.

Ese era el currículum que U.S. Soccer quería contratar y costaba como tal: "Sabemos que ganar es caro. Los entrenadores de clase mundial son caros", explicó Leah Burton, responsable de grandes donaciones de la federación.

¿Cómo lo pagó U.S. Soccer?

La manera fue buscar dinero privado. Scott Goodwin, cofundador de Diameter Capital Partners, había hablado con el director general de U.S. Soccer, JT Batson, durante la búsqueda del sustituto de Berhalter. Los candidatos principales rebasaban el presupuesto y Goodwin decidió ayudar.

Cuando entendió cuánto costaría Pochettino con su cuerpo técnico, recurrió a alguien con mucha más capacidad financiera: Kenneth C. Griffin, fundador y director general de Citadel.

Goodwin describió después su participación como "algo patriótico". Griffin aceptó e hizo la mayor aportación individual entre los benefactores que permitieron cerrar la contratación.

El contrato lo convirtió en el seleccionador mejor pagado en la historia de U.S. Soccer, con un salario de unos 6 millones de dólares anuales, según reportó ESPN en 2024.

La declaración fiscal de la federación del periodo que terminó el 31 de marzo de 2025 registró 5,016,917 dólares de compensación en sus primeros siete meses: 2.52 millones de salario y 2.5 millones de un bono. Berhalter recibió 1.77 millones en ese mismo ejercicio, incluida su indemnización.

La comparación con México ayuda a medir el salto. Reportes de prensa ubican el salario de Rafael Márquez en alrededor de 2.5 millones de dólares por temporada y el de Javier Aguirre, su antecesor, en 2.9 millones. Pochettino gana más del doble que el seleccionador al que enfrentará el sábado.

¿Quién es Ken Griffin?

Griffin, aficionado al balompié, fundó Citadel en 1990 y construyó una de las mayores fortunas de Wall Street, que hoy ronda los 60,000 millones de dólares. Su relación con el futbol empezó mucho antes de Pochettino: aportó ocho millones de dólares para construir 100 minicanchas entre Chicago y Miami, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte.

Esta semana volvió a mostrar el tamaño de esa fortuna. El 30 de septiembre anunció una donación de 3 mil millones de dólares a Carnegie Mellon University, para un nuevo campus en Miami y para ampliar sus programas en Pittsburgh, presentada como la mayor aportación individual en la historia de la educación superior estadounidense.

El dinero destinado a la selección es una fracción mínima de esa capacidad. Para U.S. Soccer, en cambio, significó poder asumir un gasto extraordinario. Griffin explicó desde la primera operación que veía el éxito de la selección como una oportunidad para "ampliar el alcance de este gran deporte" en Estados Unidos.

¿Qué cambió con la renovación?

La apuesta no terminó con el Mundial 2026, para el que Pochettino había sido contratado. En agosto de 2026, la federación anunció que el argentino seguiría hasta 2030. Los términos económicos del nuevo contrato no se publicaron, así que no hay una cifra oficial de su valor.

U.S. Soccer sí reveló cómo vuelve a financiar parte del proyecto: la inversión está respaldada "en una parte significativa" por otra aportación filantrópica de Griffin, además del apoyo de Goodwin, Adam Freede y socios comerciales.

El caso ya no es aislado. De acuerdo con Sportico, la federación pasó de recaudar unos 5 millones de dólares anuales en donativos a diez veces esa cifra y creó un área dedicada a esa captación. Lo que no ha detallado es qué condiciones acompañan esas aportaciones ni qué participación tienen los donantes en las decisiones deportivas.

Esta vez tampoco se renovó sólo a un seleccionador. Pochettino y su cuerpo técnico tendrán influencia en el desarrollo de futbolistas, la formación de entrenadores, las selecciones juveniles y la relación con las ligas profesionales, con los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como escala hacia 2030.

"Queremos intentar dejar un impacto duradero en el deporte en este país y que ese impacto vaya más allá de los resultados en la cancha", explicó Pochettino después de renovar.