El Chelsea, otra vez sancionado por irregularidades en fichajes, pero le suspenden castigo
Pese a que sí podrá continuar con sus fichajes, el equipo deberá pagar una multa de 10 millones de libras, además de que seguirá bajo la lupa.
A cuatro años de la partida de Roman Abranovich del Chelsea sus acciones continúan teniendo consecuencias. La más reciente por parte de la Federación Inglesa, que impuso una sanción de 10 millones de libras y de dos mercados sin fichajes por irregularidades financieras durante su gestión, aunque este último castigo logró ser suspendido por el club.
Tras una apelación, el Chelsea continuará con la capacidad de fichar jugadores durante el mercado de verano gracias a una Junta de Apelación que pondrá a prueba al equipo hasta el 30 de junio del 2027; en caso de incurrir de nueva cuenta en irregularidades, la suspensión entrará inmediatamente en vigor.
En un comunicado, la FA señaló: “El Chelsea FC admitió las 74 infracciones de la Regla E1.2 de la FA antes de una audiencia y una Comisión Reguladora independiente le impuso una deducción de seis puntos, que quedaría suspendida hasta el 30 de junio de 2027, y una multa de 10 millones de libras”.
En primera instancia el club fue sancionado con la deducción de puntos, pero tras la apelación logró revertir el castigo y fue que obtuvo la suspensión del registro de fichajes.
En cuanto a la apelación por la sanción económica, el recurso no fue admitido y el cuadro inglés deberá pagar la multa de 10 millones de libras. En 2022, Abramovich vendió el Chelsea al magnate Todd Boehly, y fue precisamente la nueva comitiva quien denunciara las propias irregularidades tras la compra del equipo.
Lamentablemente para el Chelsea, esta no es la primera vez que se le castiga de tal forma, pues ya es hasta la cuarta ocasión en la que se ve involucrado con irregularidades que terminan por impedir la inscripción de nuevos futbolistas por un periodo significativo.
NO APRENDEN DE SUS ERRORES
En 2019 la FIFA impuso el castigo de no poder registrar jugadores durante dos ventanas de transferencia; el TAS redujo el castigo de la segunda ventana, pero en el verano del 2019 no pudo fichar nuevos futbolistas.
Esta sanción se debió a 150 infracciones por parte del club relacionadas a fichajes e inscripciones ilegales de hasta 69 jugadores menores de edad para la academia del equipo. La misma academia se vio envuelta este 2026 en un caso similar, con otra multa impuesta al Chelsea.
Los Blues fueron informados en marzo del 2026 que la Premier League impuso una sanción en su contra de 9 meses sin poder registrar jugadores para sus academias juveniles por las mismas infracciones que llevaron a la FIFA a castigarlos.
Uno de los casos más sonados se vivió en 2022, cuando el Gobierno Británico sancionó al Chelsea por las relaciones entre Roman Abramovich y el conflicto de Ucrania y Rusia, con el gobierno congelando los activos del club, impidiendo la contratación de nuevos futbolistas y la firma de nuevos contratos para miembros del equipo, lo que llevó al empresario a vender al Chelsea a Boehly, quien ha intentado regresar al club a la normalidad.
UN MERCADO DE VERANO BASTANTE MOVIDO
Con la sanción puesta en suspensión, el Chelsea podrá continuar con su ya muy activa búsqueda de nuevos jugadores, la cual cuenta con las incorporaciones de Maxence Lacroix, Morgan Rogers, Marco Palestra, Geovany Quenda y Emanuel Emegha, además de la llegada de Xabi Alonso como nuevo director técnico.
Junto a ellos suenan los nombres de Jordan Henderson y Danny Welbeck, que están muy cerca de firmar con el conjunto inglés; en total son hasta 38 los futbolistas registrados con el primer equipo para encarar la temporada 26/27.