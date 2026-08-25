El Chino Huerta ilustra un patrón: el mexicano en Europa casi siempre regresa pronto
Fue apenas en enero del 2025 cuando César Huerta fue presentado en el Anderlecht, como una apuesta a futuro. Sin embargo, año y medio después, apenas con 25 años de edad, está por regresar de Europa.
Así se convierte en el caso más reciente de una lista extensa que incluye a varios futbolistas mexicanos que lograron dar el salto al futbol del Viejo Continente, pero que más temprano que tarde, volvieron a la Liga MX.
En apenas los últimos cinco años, al menos 16 jugadores mexicanos han vuelto procedentes del futbol europeo, algunos con la satisfacción de haber logrado mostrar su valía, pero muchos otros con más preguntas que respuestas.
Jorge Sánchez es reflejo de ello, pues a pesar de que cuenta con 28 años de edad ya acumula dos regresos de Europa, primero en 2024 con Cruz Azul tras un irregular paso con Ajax y Porto, y este semestre de vuelta con el Atlas luego de apenas seis meses en el PAOK griego.
Orbelín Pineda también regresó a mediados del actual 2026, cuatro años después de haber emigrado, como gran fichaje de Rayados, habiendo ganado títulos en Grecia pero sin haber dado el salto a otra liga. De ese mismo equipo y a la misma edad, solo que después de haber permanecido ahí solo un año, también volvió Rodolfo Pizarro.
Erick Gutiérrez regresó de Europa para Chivas cuando tenía 28, luego de cinco años en el PSV, donde tuvo momentos buenos pero también muchos partidos de suplencia, igualmente sin lograr crecer como para brincar a otra liga europea.
Otros que tuvieron pasos fugaces y prefirieron volver fueron Diego Lainez, quien llegó como joya a futuro del Betis. Se fue a los 18 años pero regresó a los 22, luego de tres temporadas en España sin mucho juego, para luego recalar en el Braga portugués, igualmente sin demasiado brillo.
Además están los casos de César Garza, cedido en el Dundee de Escocia pero pregresó a Rayados, o José Juan Macías, quien después de muchas lesiones no pudo permanecer en el Getafe. O Marcelo Flores, quien se formó en el Arsenal pero nunca pudo debutar con el primer equipo del Arsenal.
Estas historias contrastan con las que tristemente son excepción de la regla, como los de Hugo Sánchez o Rafael Márquez, quienes permanecieron 11 y 9 años en España, mientras que Raúl Jiménez lleva una década en Europa, o Andrés Guardado la espectacular cifra de 16 años en el Viejo Continente.
El Tecatito Corona también logró hacer una carrera de diez años allá, por ocho del Chucky Lozano, aunque este regresó antes de los 30 años de edad, cuando todavía parecía que podía dar mucho en Europa.