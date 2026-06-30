El debut mundialista de Haaland es histórico… aunque aún lejos del mejor de todos
Cinco goles en apenas tres partidos bastaron para que Erling Haaland escribiera una de las mejores presentaciones que ha tenido un futbolista en la historia de las Copas del Mundo. El delantero noruego ya comparte una marca con Miroslav Klose, quien hasta esta edición era máximo goleador histórico de los Mundiales, aunque el noruego todavía permanece lejos del debut más explosivo que haya registrado el torneo.
Con su anotación en la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil, Haaland llegó a cinco goles en su primera Copa del Mundo. El atacante del Manchester City suma tres partidos como titular y registra más anotaciones que encuentros disputados, luego de firmar un doblete frente a Irak, otro más contra Senegal y un tanto adicional ante los marfileños.
El noruego incluso se perdió el último partido de la fase de grupos ante Francia por decisión técnica, pero regresó para los dieciseisavos de final y mantuvo su extraordinario promedio goleador.
Su inicio recuerda inmediatamente al de Miroslav Klose en Corea-Japón 2002. El delantero alemán también marcó cinco goles en sus primeros tres partidos mundialistas, gracias a un hat-trick frente a Arabia Saudita y anotaciones ante Irlanda y Camerún. Aquella actuación fue el punto de partida de una carrera que terminaría con 16 goles en Copas del Mundo, la cifra más alta en la historia del torneo, hasta antes del inicio de la edición del 2026, donde Lionel Messi y Kylian Mbappe ya lo rebasaron.
El mejor debut pertenece a otra época
En Suiza 1954, el húngaro Sándor Kocsis llevó ese registro a un nivel que, más de siete décadas después, continúa pareciendo inalcanzable. En sus tres primeros partidos marcó nueve goles: un hat-trick frente a Corea del Sur, cuatro anotaciones contra Alemania Federal y un doblete ante Brasil en los cuartos de final.
Lejos de detenerse ahí, Kocsis volvió a marcar un doblete frente a Uruguay en las semifinales y cerró aquella Copa del Mundo con 11 goles en apenas cinco partidos, una cifra que solo ha sido superada por los 13 tantos de Just Fontaine con Francia en Suecia 1958.
Esa es la marca que parece inalcanzable para Haaland
Con cinco anotaciones en su cuenta, el noruego necesitaría marcar seis goles más para igualar el histórico registro de Kocsis en una sola edición del Mundial, una misión prácticamente imposible considerando que Noruega enfrentará a Brasil en los octavos de final y que, aun avanzando, dispondría de un máximo de tres partidos más para lograrlo.
Eso no disminuye la dimensión de su actuación. Con apenas tres partidos como titular, Haaland ya firmó uno de los mejores debuts que se recuerdan en una Copa del Mundo y se colocó junto a Miroslav Klose en un registro reservado para muy pocos delanteros. Solo que, cuando se habla del inicio más goleador de todos los tiempos, el nombre que sigue dominando la conversación es el de Sándor Kocsis.