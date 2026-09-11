El DT de Fenerbahçe dimite tras un botellazo, pero el club no acepta
El entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, fue alcanzado por una botella lanzada desde la grada durante el empate 1-1 ante la Roma en la Europa League este jueves en Estambul, y presentó después su dimisión, que fue rechazada por el presidente del club.
"La persona que lanzó una botella en dirección hacia nuestro director técnico Ismail Kartal ha sido identificada y se dictó un veto de acceso al estadio", explicó el Fenerbahçe en la red social X.
Según la prensa, un hincha arrojó una botella de agua apuntando hacia la cabeza del técnico. Ante la sorpresa general, Kartel anunció en la conferencia de prensa post partido su renuncia.
"Dimito y no volveré más", aseguró entonces el técnico de 65 años, nombrado en junio. Sin embargo, el presidente del club, Aziz Yildrim, declaró después que Kartel seguirá en el puesto.
"Está en el inicio de su misión. Le apoyamos", dijo ante la televisión.