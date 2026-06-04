El fin de una era: el Mundial 2026 será el último baile de Messi, CR7 y varios más
El Mundial 2026 tendrá una particularidad nostálgica. Con él se irá una época, pues inevitablemente varias leyendas dirán adiós, para ceder el paso a las nuevas generaciones que ya no son estrellas en potencia sino plenas realidades.
Así llegará la conclusión de una rivalidad que durante años llenó las narrativas futbolísticas de emociones, pasiones, identidades y mucha mercadotecnia.
Lionel Messi buscará guiar a Argentina al bicampeonato, durante su sexto Mundial, el mismo que disputará Cristiano Ronaldo en el intento de conseguir el primer título de Portugal en la historia, esta vez, como pocas en la historia, con buenas posibilidades para ello.
Con 38 y 41 años de edad, respectivamente, será imposibles verlos a los 42 o 45 en la Copa del Mundo 2030.
Es así como se preparan las sedes de Estados Unidos, México y Canadá para ser el escenario de este “último baile” para varios.
Y es que para la afición mexicana también habrá dosis de nostalgia, cuando el ídolo de los últimos Mundiales, Guillermo Ochoa, igualmente se despida de este torneo, y muy probablemente del futbol, luego de contar con 40 años y anticipar hace unos días que seguramente este evento será el fin de su carrera.
“Es difícil (el retiro), sin duda, pero en mi caso no va a ser tan difícil porque lo he disfrutado muchos años, mucho tiempo”, dijo en entrevista con TUDN. “Llega un punto en que tu cabeza y tu cuerpo dice: ‘lo has dado todo’ y te vas tranquilo, y ese va a ser mi caso”.
De manera anecdótica, otro portero que también dirá adiós será inevitablemente el jugador más veterano del Mundial 2026, el escocés Craig Gordon, quien con 43 años de edad formará parte de la delegación de su país, ausente de las Copas del Mundo desde hace 28 años.
También se irán varios defensas icónicos, como el neerlandés Virgil van Dijk y el argentino Nicolás Otamendi, quienes tienen 34 y 38 años de edad, respectivamente.
Genios de años atrás estarán presentes para su baile de despedida, como el croata Luka Modrić (40 años) junto a Ivan Perišić (37), o el belga Kevin De Bruyne (34).
Entre los arqueros no faltarán los gestos de adiós, pues el alemán Manuel Neuer (40 años), ganador del Mundial Brasil 2014, dirá adiós a su selección, como probablemente también suceda con el brasileño Alisson Becker (33 años).
Con su participación aún incierta por una lesión sufrida hace unos días, Neymar también será quien tenga casi imposible volver a jugar un Mundial, pues apenas se coló a la lista de Carlo Ancelotti y en el 2030 ya tendrá 38 años.
"Siempre le digo a mi familia y amigos eso. Que disfruten esto tanto como puedan, que se mantengan viendo los juegos porque esto se acabará", dijo hace unos días en un video que publicó en YouTube al que nombró “Te mostraré todo”.
Una situación de madurez similar es la de James Rodríguez, quien intentará replicar lo que asombró al mundo en 2014 para firmar una despedida con Colombia, demostrando que el talento y el orgullo competitivo no decaen con el paso de los años.
A este último suspiro dentro de las canchas mundialistas se podrían sumar algunos delanteros. Uno de ellos, el inglés Harry Kane, quien está en la cumbre de su carrera pero ya con 32 años de edad, así como el surcoreano Son Heung-min (33 años), ya de bajada en su trayecto profesional con su mudanza del Tottenham al LAFC de la MLS, y el senegalés Sadio Mané (34).
Es así que este Mundial acelerará un cambio generacional, pues mientras ellos se despiden, este torneo deberá ser el de la irrupción en la cima de jóvenes como Lamine Yamal (18 años), Arda Güler (21) o el brasileño Endrick (19).
Así, entre leyendas de cuarenta años o cerca de ellos, y figuras que cierran su ciclo antes de lo previsto, este 2026 se erige como el torneo de la nostalgia, el fin de una era irrepetible y el nacimiento de una nueva era futbolística.