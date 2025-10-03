El futbol femenino rompe récord
Sao Paulo, Brasil
Fichada por el club estadounidense Boston Legacy desde el Palmeiras por 1,1 millones de dólares, la goleadora brasileña Amanda Gutierres se convirtió este viernes en la jugadora sudamericana más cara de todos los tiempos, en un año de transferencias récord en el futbol femenino.
La mayor transferencia en la historia del futbol femenino se dio en septiembre pasado, cuando el London City Lionesses pagó 1,9 millones de dólares al Paris Saint-Germain por la internacional francesa Grace Geyoro.
En enero, la estadounidense Naomi Girma había sido la primera mujer futbolista en quebrar la barrera del millón de dólares en un traspaso, fichada por el Chelsea.
Su marca fue rota en julio por la canadiense Olivia Smith, quien a su vez fue superada apenas un mes después por la mexicana Lizbeth Ovalle y, finalmente, de nuevo con solo un mes de diferencia, Ovalle fue dejada atrás por Geyoro.
Divulgado este viernes, el informe de la FIFA de transferencias globales del 1 de junio al 2 de septiembre da cuenta de un enorme crecimiento.
El documento reporta que en el lapso se movieron 12,3 millones de dólares en transferencias en el futbol femenino, casi el doble de la cifra registrada en ese periodo en 2024, más de cuatro veces que en 2023 y más de diez veces que en 2022.
Los números "confirman el exponencial crecimiento del futbol femenino a nivel de clubes", dijo Emilio García Silvero, jefe de asuntos legales de la FIFA, en una nota de la organización.
Tendencia al alza
Alberto Simão, director de futbol femenino de Palmeiras, dijo a la AFP que el aumento de los valores está relacionado con el incremento de la "visibilidad del futbol femenino".
"Hay cada vez más aficionados en los estadios y las grandes ligas se están volviendo aún más competitivas, lo que exige mayores inversiones", afirmó.
"Sudamérica ha acompañado esta evolución, con récords de audiencia superándose cada año. Tenemos grandes jugadoras y grandes equipos en nuestro continente, y la tendencia es que los valores de las transferencias sigan aumentando", sostuvo.
Las diferencias con el futbol masculino, sin embargo, aún son abismales.
En el período analizado por el informe, los fichajes de clubes masculinos batieron récords al totalizar más de 9.700 millones de dólares.
Neymar sigue siendo el jugador más caro de la historia, con los más de 250 millones de dólares que el Paris Saint-Germain pagó por él en 2017 al Barcelona.
Estos son los seis fichajes más altos del futbol femenino, todos ocurridos este año:
Grace Geyoro
Nacida en el Congo, pero internacional con Francia, Geyoro se alzó como la futbolista más costosa de la historia con la transferencia de 1,9 millones de dólares pagada por el London City al PSG en septiembre. Esta mediocampista defensiva, de 28 años, jugaba con el club parisino desde las categorías juveniles.
Lizbeth Ovalle
El Orlando Pride de la NWSL estadounidense fichó en agosto por 1,5 millones de dólares a Ovalle, internacional con México, conocida como "La Maga" por su habilidad con el balón. De 25 años, esta volante ofensiva jugaba con los Tigres de la UANL en su país.
Olivia Smith
Solo un mes antes, Smith, de 21 años, había sido adquirida por el Arsenal por 1,3 millones de dólares, procedente del Liverpool. Talento precoz, esta delantera debutó con la selección absoluta de Canadá con 15 años y 94 días. Comenzó su carrera en el North Toronto Nitros de la liga de su país, saltó a Portugal en 2023 con el Sporting y llegó a Inglaterra en 2024, donde explotó.
Alyssa Thompson
En septiembre, la estadounidense Thompson, atacante de 20 años, fichó con el Chelsea. El cuadro londinense pagó 1,3 millones de dólares al Angel City FC de la NWSL, club de Los Ángeles que cuenta con la estrella de Hollywood Natalie Portman entre sus accionistas.
Naomi Girma
A principios de año, en enero, Girma llegaba al Chelsea procedente del San Diego Wave. La transferencia de esta potente defensora central estadounidense fue la primera que sobrepasó la barrera del millón de dólares en el futbol femenino, al llegar a 1,1 millones.
Amanda Gutierres
Con su fichaje por el Boston Legacy, club de expansión que debutará en la próxima temporada de la NWSL, Gutierres supera como la jugadora más costosa de Brasil a la central Tarciane, que en febrero pasó al Lyon desde el Houston Dash por 960.000 dólares. La delantera de 24 años viene de ganar la Copa América femenina 2025 con la selección brasileña. (AFP)