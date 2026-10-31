El GP de la CDMX es el que más fans suma por kilómetro de pista en toda la F1

Cuando la Fórmula 1 regresó a la Ciudad de México en 2015, después de 23 años de ausencia, nadie sabía que llegaba justo a tiempo. En los años siguientes, la categoría cambió de dueño, encontró en Netflix a un público nuevo y se convirtió en uno de los negocios deportivos de mayor crecimiento del planeta.

El Gran Premio mexicano vivió ese despegue desde las gradas, siendo hoy el circuito más lleno de todo el calendario, aun sin ser el Gran Premio que más vende boletos, aunque está cerca de ello. En 2025 fue el tercero el mayor número de asistentes y su limitante sencillamente es que no hay más espacio, ni para que sea una pista más larga, al ser una de las pocas en el mundo que está situada en medio de las zonas más pobladas de una ciudad, ni para colocar más gradas.

Lo que es un hecho es que, por todo ello, es la pista más repleta de aficionados por cada kilómetro de pista.

En 2025, Silverstone recibió 500 mil aficionados y Melbourne, 465 mil, contra los 401,326 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Pero las cifras pueden ser engañosas, ya que los dos primeros abren sus puertas desde el jueves, con conciertos o carreras de otras categorías, mientras que México solo tiene tres días de actividad.

Y, sobre todo, las pistas de Inglaterra y Australia son mucho más largas, con mucho más espacio para colocar gradas. Silverstone mide 5.891 kilómetros, por ejemplo, mientras que el Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una longitud de, 4.304 kilómetros, la tercera más corta del calendario, solo detrás de Mónaco y Zandvoort.

Para comparar pistas en igualdad de condiciones, Sports Illustrated México dividió la asistencia de cada Gran Premio de 2025 entre sus días de actividad y después entre la longitud de su pista. El resultado no deja lugar a dudas, porque México promedió 31,082 aficionados por kilómetro de pista cada día. Canadá, el segundo lugar, se quedó en 26,905, y Gran Bretaña, el GP con más asistencia total del año, en 21,219. Es decir, México le saca 46% de ventaja, y aun si a Silverstone y Melbourne se les quita el jueves, ambos apenas llegan a unas 24,900 personas por kilómetro. Por eso, nada como el Hermanos Rodríguez para ver un panorama verdaderamente abarrotado.

La pista del Hermanos Rodríguez es la más colmada de toda la Fórmula 1. | Dataviz: Rodrigo Heredia/Sports Illustrated

El domingo de carrera, la cifra se dispara

El 26 de octubre de 2025 entraron al Autódromo 153,867 personas: casi 36 mil por cada kilómetro de pista. Ese día es la mejor medida de cuánta gente cabe en el inmueble, porque los 401 mil del fin de semana no son 401 mil personas distintas porque los boletos solo se venden en abono de tres días, así que la mayoría de los aficionados se cuentan tres veces.

El caso de China lo deja claro, pues en el papel el circuito de Shanghái tiene espacio para 200 mil personas, más que cualquier otro, pero nunca se llena porque algunas de sus gradas ni siquiera se abren para la F1. En todo su fin de semana de 2025 recibió 220 mil aficionados y quedó en el lugar 17 del ranking, con 13,453 por kilómetro, de acuerdo a las asistencias reportadas por la Fórmula 1 o los organizadores de cada carrera, recopiladas por el sitio GPDestinations.

Pero el Autódromo Hermanos Rodríguez no se llenó a ese nivel de un día para otro. En 2015, el regreso atrajo a 336,174 aficionados, y durante tres años la cifra se mantuvo casi plana. Por ejemplo, en 2018 fueron 334,946. El despegue llegó en 2019, justo cuando Drive to Survive empezaba a contagiar al mundo, con el primero de cinco récords consecutivos. Tras la pausa de la pandemia, la asistencia saltó a 371,779 en 2021 y a 395,902 en 2022, con Checo Pérez ya en Red Bull. En 2023 rebasó por primera vez los 400 mil y en 2024 tocó su techo con 404,958 aficionados.

Ahí se detuvo, pero no por falta de interés, pues en 2025, el primer año sin un mexicano en la parrilla desde el regreso, la asistencia apenas bajó 0.9%, a 401,326. Y es que el límite es físico, según reconoció el director del GP mexicano: “Ya no verás que entraron 5 mil o 10 mil personas más, ya no está, porque ya no hay, por razones de visibilidad o por razones de espacio”, explicó a Mediotiempo el año pasado.

Esa saturación tiene un efecto curioso, ya que desde 2019 la asistencia total de la F1 creció 62%, de 4.16 a 6.75 millones de aficionados por temporada, mientras que la de México creció 16%. Así, aunque el Autódromo está más lleno que nunca, su peso en el público de la F1 bajó de 8.3% a cerca de 6%, de manera que la F1 sigue creciendo hacia afuera, mientras México ya creció todo lo que podía hacia adentro.

La demanda, en cambio, no tiene techo. Los boletos para la edición 2026, la del regreso de Checo con Cadillac, se agotaron en cuatro días, con precios de 3,900 a 61,750 pesos.

No es la primera vez que el Autódromo se queda chico

En 1970, unas 200 mil personas llegaron a ver la carrera en un solo día, más que en cualquier domingo actual. Los aficionados rompieron las vallas y se sentaron a la orilla de la pista; Jackie Stewart y Pedro Rodríguez tuvieron que pedirles que se movieran, y en plena carrera Stewart atropelló a un perro.

México perdió la F1 durante 16 años, pero medio siglo después, el exceso de público ya no es un problema, sino el modelo de negocio y la razón por la que el Gran Premio de la CDMX es el más abarrotado del mundo.