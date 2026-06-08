El inevitable paso del tiempo: Raúl Jiménez pasó de los 55 a los 3 millones, pero con opciones de seguir
Con 35 años de edad y 12 años en Europa, todo indica que Raúl Jiménez no seguirá en la Premier League y que su futuro está entre el América o la Championship inglesa.
Sin haber tenido una mala temporada porque anotó 9 goles, 2 más que en su primera campaña con el Fulham y 3 menos que el año pasado (2024-25) cuando marcó 12, el delantero rebasó la línea de la edad en la que los contratos suelen no renovarse más bien por temas de planeación y no tanto por rendimiento.
De cualquier modo, la campaña 2025-26 no fue la mejor de su carrera en Europa, sobre todo porque en la recta final dejó de ser titular, pese a que ese había sido su rol durante gran parte del año futbolístico.
Su mejor momento lo vivió con el Wolverhampton, sobre todo en la 2019-20, cuando anotó 17 goles, aun cuando esa temporada tuvo una pausa entre marzo y junio por la pandemia. Fue en ese momento cuando su valor estalló, al llegar a los 55 millones de dólares.
El mexicano ha asegurado en varias ocasiones que le gustaría retirarse en el América, sin embargo, un obstáculo para ello podría ser el interés del Wolverhampton por volver a ficharlo, sobre todo ahora que ese equipo descendió a la Championship, la Segunda División inglesa.
De acuerdo a reportes desde Inglaterra, una comitiva del club viajaría a México esta misma semana para intentar convencer al mexicano, por quien no tendrían que pagar por sus derechos, pues simplemente terminó contrato con el Fulham y es agente libre.
Jiménez llegó a Europa en 2014, al Atlético de Madrid, su etapa de menos productividad. Si bien fue el inicio, no logró consolidarse y en un año ahí solo marcó 1 gol. Sin embargo, a la temporada siguiente comenzó su reivindicación con el Benfica.
Pese a que el equipo portugués lo había adquirido a préstamo, decidieron comprar sus derechos a mediados del 2016 por 22 millones de dólares, lo que lo convirtió en el futbolista mexicano más caro de todos los tiempos.
Fue en 2018 cuando inició su aventura en la Premier, donde se convirtió también en el mexicano con más goles ahí, al superar en enero del 2025 los 53 goles que Javier “Chicharito” Hernández había marcado entre Manchester United y West Ham.
Otro de sus enormes logros es el haberse convertido en el mejor cobrador de penales de la Liga Premier, y entre los mejores de todo el mundo, pues únicamente ha fallado 2 en toda su carrera, por 42 anotados entre clubes y Selección Mexicana.
Fue con los Wolves donde Jiménez sufrió una fractura de cráneo que le obligó a tomar una pausa en su carrera, entre fines del 2020 e inicios de la campaña 2021-2022. Tras ello llegó al Fulham en el 2023, club con el que en total marcó 31 goles, los mismos que consiguió en Benfica. Su máximo fue con el Wolverhampton, para quienes celebró 57 tantos.
Doce años después de emigrar a Europa, el valor de mercado de Jiménez está al nivel de cuando se fue del América, en alrededor de 3.3 millones de dólares, pero aun con opciones para continuar su carrera, y un Mundial que le espera como titular con la Selección Mexicana en casa.