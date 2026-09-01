El Maratón CDMX ya no es de México: en 15 años, 30 ganadores y solo uno mexicano
Cristhian Pacheco ganó este domingo la edición 43 del Maratón de la Ciudad de México con 2:10:03, una victoria peruana en suelo mexicano, ante 30 mil corredores que llenaron Reforma, Chapultepec y el Centro Histórico. Pero ese detalle, que el ganador sea extranjero, ya no sorprende a nadie. En los últimos 15 años se han disputado 30 victorias en el maratón más importante de América Latina, entre varonil y femenil, y solo una fue para México, a pesar de que hasta aproximadamente el 2000 los locales eran ganadores hegemónicos.
Durante buena parte de su historia, ganar aquí significaba ver a un corredor mexicano cruzar primero la meta. Los atletas nacionales acumulan 19 victorias en la rama varonil y 25 en la femenil, cifras que hablan de un dominio histórico real. Pero ese equilibrio esconde una transformación mucho más profunda, pues la mayoría de esos triunfos pertenecen al pasado, y desde el inicio del siglo, ganar en casa se convirtió en una excepción.
El cambio comenzó a hacerse visible con la llegada de los africanos. En 1989, el etíope Tesfaye Taffa se convirtió en el primer extranjero en ganar la prueba. Después de las victorias mexicanas de 2000 y 2001, los kenianos ganaron siete ediciones consecutivas entre 2002 y 2008. Desde entonces, México solamente ha conseguido un triunfo masculino: el de Darío Castro en 2021, que rompió una sequía de doce años.
Lo que fue habitual se convirtió en hito extraordinario
Y en la rama femenil la historia es aún más extensa, ya que la última mexicana en ganar fue Karina Pérez en 2010. Quince ediciones después, el podio femenil sigue siendo territorio africano, y este domingo la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn lo confirmó encabezando un triplete olímpico con 2:29:30.
La edición 2026 mostró de nuevo esa nueva realidad. Pacheco ganó por delante de los etíopes Anbesa Lencho Tesfaye y Balew Yihunie Derseh, mientras el boliviano Héctor Garibay, campeón en 2023 y dueño del récord del recorrido con 2:08:23, terminó cuarto. Sudamérica suma apenas cuatro victorias masculinas en la historia: Raúl Pacheco en 2013 y 2014, Garibay en 2023 y Cristhian Pacheco en 2026, pero tres de ellas llegaron en los últimos 13 años. África acumula 20 triunfos masculinos, 16 de Kenia y cuatro de Etiopía, construidos casi en su totalidad en las últimas dos décadas.
Es así que la historia reciente del Maratón de la CDMX no es solamente la de una hegemonía africana, sino también de cómo terminó la mexicana, precisamente cuando la carrera adquirió relevancia initernacional.
Los corredores nacionales siguen ocupando un lugar enorme en la trayectoria de la prueba gracias a las generaciones que encabezaron las primeras décadas, pero desde 2002, únicamente un mexicano ha ganado la rama varonil. Desde 2021, el primer lugar ha viajado a Kenia, Bolivia, Kenia, Etiopía y ahora Perú. El gran desafío para el atletismo de fondo mexicano ya no es defender su maratón, sino volver a ganarlo.