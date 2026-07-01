‘El mexicano es un ching…’: la canción sobre el Tri que llegó hasta a la ‘mañanera’ de Sheinbaum
Del anonimato, al orgullo nacional. Emmanuel Armando Centeno Nava, productor musical de Guanajuato y conocido artísticamente como Coray logró lo inesperado mediante una canción motivacional sobre la Selección Mexicana en el Mundial 2026.
Nacido en León, el músico y productor independiente de 26 años de edad consiguió lo que las grandes disqueras y campañas de marketing más anhelan: conectar con la audiencia a tal nivel de volver su obra un auténtico himno popular.
Gracias a plataformas como TikTok y Spotify su canción alcanzó más de 5 millones de reproducciones y su proyecto sonoro pasó de ser una apuesta personal a convertirse en el hit de la Copa del Mundo.
El nombre de su tema es “Esto es México”, una canción que junta la euforia del regional mexicano con ritmos contemporáneos, donde el verdadero enganche radica en la honestidad de su letra.
La canción se escuchó este martes en el Estadio Azteca, con la afición gritando a todo pulmón: "¡El mexicano es un chingón!".
Diseñado de manera orgánica para el formato de video corto, el fragmento se viralizó a través de millones de contenidos que celebran el ingenio, el esfuerzo y la euforia mexicana en el día a día.
El impacto fue masivo al grado de que el banco que patrocina al Azteca la retomó como pieza central para sus comerciales mundialistas, además de que Claudia Sheinbaum la puso en una de sus conferencias mañaneras, justo el día previo a la inauguración del Mundial.
“La vi en las redes y tenía mis dudas de si la pasaba por las palabras altisonantes, pero la vamos a pasar ¿va?”, dijo la Presidenta el 10 de junio pasado.
Lanzada a inicios de abril, la canción fue adoptada de inmediato por la afición como el "himno no oficial" para apoyar a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.
Con este logro, Coray se enfrenta ahora al reto de que su la viralidad en una carrera difícil dentro de la industria musical. Lo que comenzó como un trend en redes sociales hoy se traduce en millones de reproducciones y en el reconocimiento de que la identidad nacional continúa desde el ámbito independiente.