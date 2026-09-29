El mexicano que corre entre la élite mundial del trail: Brayan Rodríguez ya es top 10 del circuito

México tiene a uno de los 10 mejores corredores de la temporada en uno de los principales circuitos internacionales de trail. Se llama Brayan Rodríguez, tiene 28 años, es originario del Estado de México y durante 2026 se ha mantenido cerca de los primeros lugares frente a algunos de los principales especialistas del mundo.

Su resultado más reciente llegó en un escenario extraordinario: la Muralla China. Rodríguez completó el 27 de septiembre la Jinshanling Great Wall Trail Race en 2:24:34 para terminar décimo, resultado con el que cerró la temporada regular en el noveno lugar de la clasificación general masculina de las Golden Trail World Series, con 539 puntos.

Eso le permitirá llegar entre los 10 mejores del campeonato a la Muju Trail Grand Finale, que se disputará el 25 de octubre en Corea del Sur y reunirá a los 30 primeros hombres y mujeres del ranking.

En China volvió a competir contra algunos de los corredores que dominan actualmente la especialidad. El keniano Patrick Kipngeno ganó la prueba, seguido de su compatriota Philemon Kiriago, y el suizo Joey Hadorn.

Una carrera sobre la Muralla China

La Jinshanling Great Wall Trail Race combina tramos de la histórica muralla con senderos de montaña en un recorrido de alrededor de 24 kilómetros y 1,889 metros de desnivel.

Los participantes deben superar escaleras y pronunciadas subidas y bajadas en una competencia que este año tuvo además un valor especial, porque fue la última de las siete fechas de la temporada regular de las Golden Trail World Series antes de la final.

La posición de Rodríguez no es producto únicamente de su actuación sobre la Muralla China, sino de una temporada en la que ha acumulado resultados destacados en distintos continentes.

En junio terminó cuarto en los 23 kilómetros de Broken Arrow, en California. Un mes después viajó a Francia para competir en el Vauban Mountain Trail, donde fue segundo en la prueba de ascenso y cuarto en la carrera clásica.

En agosto terminó décimo en Sierre-Zinal, una de las competencias de montaña más reconocidas del calendario internacional, y durante la temporada también consiguió otro décimo lugar en Québec.

Su recorrido continuó en Asia. Apenas una semana antes de competir en China había terminado octavo en Myoko Trail, Japón, para después sumar su nuevo top 10 en Jinshanling.

Esa regularidad le permitió llegar a la última fecha dentro de la pelea por los primeros lugares y salir de ella instalado como noveno mejor corredor de la temporada del Golden Trail World Series.