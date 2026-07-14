El Mundial de los 64… ¿quiénes habrían jugado la Copa del 2026 con ese formato?
Pese a las objeciones en varias partes del mundo, la FIFA va en serio en su análisis para expandir nuevamente el Mundial y, apenas una edición después agregar 16 equipos, contempla sumar a otros 16.
La propuesta de Conmebol para que los Mundiales sean de 64 selecciones ampliaría los alcances del torneo. Si en este 2026 fueron cuatro los debutantes, para el 2030 podrían ser seis, con países como Venezuela, Kosovo, Omán, Gabón, Surinam o Nueva Caledonia.
A partir de los resultados de las eliminatorias para el 2026, pero en una proyección hacia la Copa del Mundo del 2030, también podríamos ver regresosos como los de Italia o Indonesia.
La FIFA tendría 16 boletos más para repartir y no sería descabellado imaginar esta distribución: 5 más para UEFA, 3 para Asia, 3 para África, 2 para Conmebol, 2 para Concacaf y 1 más para Oceanía.
Así, UEFA tendría 21 boletos, Conmebol 8, Asia 12, África 13, Concacaf 8 y Oceanía 2. Los aumentos podrían ser así a partir del porcentaje de selecciones con boleto que tuvieron para el último Mundial, para el cual UEFA pudo clasificar al 29 por ciento de sus equipos (en total son 55), Conmebol al 60% (en total son 10), por el 14% de Concacaf (41 equipos en total), 19% de Asia (47 selecciones), 18% de África (54 naciones) y 9% de Oceanía (11 equipos en total).
Con un escenario así, Conmebol se convertiría en la única Confederación en la que todos sus países hayan jugado una Copa del Mundo, pues Venezuela es hasta el momento el único que nunca ha clasificado.
¿Cuántos partidos tendría un Mundial con 64 selecciones?
Esto haría que se jueguen 124 partidos en vez de los 104 del 2026, con las mismas fases de eliminación directa y con la misma cantidad de equipos ahí, ya que la carga de partidos sería en la fase de grupos, con 16 grupos de 4 selecciones, en vez de 12 grupos como en el Mundial de Norteamérica.
Si el Mundial 2026 hizo que Curazao se convirtiera en el país con menos población en clasificar (tiene apenas 158 mil habitantes), Nueva Caldeonia representaría un hito similar, pues se trata de un archipiélago de apenas 270 mil personas, cuya selección se quedó cerca de obtener el boleto, pues disputó el playoff en Monterrey pero perdió la semifinal contra Jamaica.
En el otro extremo está Indonesia, que se quedó a nada de jugar el repechaje asiático pero perdió contra Arabia Saudita. Se trata de un país de 280 millones de habitantes, que permitiría a FIFA abrir uno de los mercados más grandes del planeta.
India y China agregarían casi 3 mil millones de habitantes representados
El sueño del organismo rector del futbol es que otros gigantes como China o India clasifiquen. En el caso del primero, (con 1,400 millones de habitantes) el intento para llegar a 2026 estuvo cerca de concretarse, pues superaron las primeras dos rondas pero quedaron eliminadas en la tercera de cinco. Por su parte, India, con sus casi 1,500 millones de habitantes y gran fanatismo por el cricket, se quedó lejos, eliminada desde la segunda ronda.
Otros países que clasificarían serían los europeos que perdieron el repechaje de UEFA. Italia volvería después de tres ausencias consecutivas, mientras que Gales, Dinamarca y Polonia también clasificarían, así como Kosovo, con la etiqueta de ser la federación más joven de las que integran la FIFA, pues se fundó apenas en 2016.
Por parte de Concacaf, Surinam también llegaría en calidad de debutante, además de que el otro boleto podría ser para Jamaica, que perdió en los playoffs previos al Mundial, tal como Bolivia, el otro agregado de Conmebol junto con Venezuela.