¡El Mundial llega a los mil partidos! Este el top 10 de sus mejores juegos de la historia
El fútbol se encuentra de fiesta, ya que el duelo entre Japón y Túnez de este sábado 20 de junio será el partido 1000 de las Copas Mundiales. Por ello te presentamos un compilado de los 10 mejores juegos de la historia de esta competición de selecciones.
A lo largo de los 96 años de historia del torneo, se han dado encuentros que marcaron a una generación, el nacimiento de una estrella o que incluso dictaron el final de una era. Estos son algunos de ellos:
Uruguay 4-2 Argentina – Uruguay 1930 (Final)
Su importancia radica en el valor histórico de ser la primera final de una Copa Mundial. Aun así, el partido estuvo a la altura del evento con una gran rivalidad deportiva. De hecho, ningún equipo quería jugar con el balón del rival, por lo que se determinó que cada tiempo se disputaría con la pelota de cada escuadra.
Los charrúas se adelantaron con gol de Pablo Dorado al minuto 12', pero Carlos Peucelle al 20' y Guillermo Stábile al 37' le dieron la vuelta para los argentinos 1-2. En el complemento, los orientales buscaron la remontada y la consiguieron gracias a José Pedro Cea al 57', Victoriano Santos Iriarte al 68' y un gol agónico de Héctor Castro al 89' para sentenciar el triunfo uruguayo por 4-2.
Uruguay 2-1 Brasil – Brasil 1950 (Fase final)
Conocido como "El Maracanazo", técnicamente no fue una final, sino la última jornada de un cuadrangular definitivo. Brasil llegaba con la ventaja de jugar en casa y de que con un empate le bastaba para coronarse.
Los locales se adelantaron con el 0-1 de Friaça al minuto 47', pero Uruguay cambió los planes. Juan Alberto Schiaffino lo empató al 66' y, en la recta final al 79', Alcides Ghiggia anotó el tanto del 2-1 que enmudeció al estadio más grande de Brasil, dándole el campeonato a la Celeste.
Alemania Occidental 3-2 Hungría – Suiza 1954 (Final)
La primera estrella alemana es recordada como "El Milagro de Berna". Los germanos enfrentaban a los "Magiares Mágicos" de Ferenc Puskás, quienes sumaban cuatro años invictos y los habían goleado 8-3 en la fase de grupos.
Puskás y Zoltán Czibor anotaron en los primeros 10 minutos para poner al frente a Hungría 2-0. Sin embargo, la Mannschaft reaccionó con Max Morlock acortando distancias. Posteriormente, un doblete de Helmut Rahn, incluyendo el gol del triunfo al 84', consumó la remontada 3-2 y el título para Alemania.
Italia 4-3 Alemania Occidental – México 1970 (Semifinal)
Este choque en el Estadio Azteca pasó a los libros como "El Partido del Siglo". La Azzurra se adelantó al minuto 8' con gol de Roberto Boninsegna y, cuando parecía el marcador definitivo, Karl-Heinz Schnellinger empató para los alemanes en el último tramo del tiempo regular.
En la prórroga se desató el drama, pues el capitán alemán Franz Beckenbauer se dislocó el hombro y continuó jugando con el brazo vendado al cuerpo porque ya no había cambios. Aun así, Gerd Müller adelantó a los teutones, pero Tarcisio Burgnich y Luigi Riva le devolvieron la ventaja a Italia. Posteriormente, Müller volvió a empatar 3-3. Finalmente, Gianni Rivera liquidó el encuentro 4-3, otorgando el pase italiano a la final.
Brasil 4-1 Italia – México 1970 (Final)
Tras el fracaso en Inglaterra 1966, Mario Zagallo diseñó un equipo con cinco "10" nominales: Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gérson y la gran figura Pelé. En la final se midieron a una Italia que venía de superar a Alemania en "El Partido del Siglo".
Brasil desplegó su Jogo Bonito en el Estadio Azteca. Pelé inauguró el marcador de cabeza al 18', y aunque Roberto Boninsegna empató al 37', la Canarinha aplastó en el segundo tiempo con tantos de Gérson, Jairzinho y Carlos Alberto, sellando el 4-1 y la consagración definitiva de "O Rei".
Alemania Occidental 2-1 Países Bajos – Alemania 1974 (Final)
Los anfitriones recibían a "La Naranja Mecánica" de Rinus Michels y Johan Cruyff, que revolucionaba el deporte con el "Fútbol Total". Al minuto 2', Johan Neeskens marcó el 0-1 de penal antes de que un solo alemán tocara el balón.
A pesar del golpe, Alemania Occidental reaccionó y Paul Breitner empató el marcador al 25', también desde los once pasos. Luego, fue turno de Gerd Müller, que anotó el 2-1 definitivo al 43'. En la segunda mitad, la zaga germana resistió el ataque neerlandés para quedarse con la Copa.
Brasil 2-3 Italia – España 1982 (Segunda fase)
Fue una final adelantada que significó un choque de estilos, el Jogo Bonito contra el orden táctico del Catenaccio. Asimismo, fue la consolidación de Paolo Rossi.
El atacante italiano saltó a la cancha con un gol tempranero al minuto 5', y Sócrates emparejó el encuentro 1-1 al 12'. Aun así, Rossi no perdonó un error defensivo y le devolvió la ventaja a la Azzurra al 25'. Para el segundo tiempo, Falcão puso todo tablas una vez más al 68'. Sin embargo, Rossi, que venía inspirado, marcó su triplete al 75' y puso a la Azzurra en la siguiente ronda de un torneo en el que a la postre sería campeón.
Alemania Occidental 3-3 Francia (5-4 penales) – España 1982 (Semifinal)
"La Noche de Sevilla" revivió una fuerte rivalidad entre galos y germanos. Pierre Littbarski abrió el marcador al 17' y Michel Platini empató de penal al 21'. El juego quedó marcado por la polémica cuando el portero Harald Schumacher noqueó en una jugada a Patrick Battiston, en un acto en el que el árbitro ni siquiera marcó falta.
En el tiempo extra, Francia parecía finalista con los goles de Marius Trésor al 92' y Alain Giresse al 98' para el 3-1. No obstante, Karl-Heinz Rummenigge al 102' y Klaus Fischer al 108' firmaron un heroico 3-3, forzando la primera tanda de penales en la historia de los Mundiales, donde los germanos avanzaron en muerte súbita.
Argentina 2-1 Inglaterra – México 1986 (Cuartos de final)
Un partido que trascendió lo deportivo debido al reciente conflicto de las Malvinas en 1982. En la cancha del Estadio Azteca, Diego Armando Maradona firmó los dos goles más icónicos de su carrera en menos de 5 minutos.
Al 51' anotó el 1-0 con la polémica "Mano de Dios", y al 55' creó "El Gol del Siglo", eludiendo a cinco rivales ingleses desde el medio campo. Gary Lineker descontó al 81', pero el triunfo y el pase de la Albiceleste ya estaban sellados.
Argentina 3-3 Francia (4-2 penales) – Catar 2022 (Final)
Tras caer en la final de Brasil 2014, Lionel Messi y Argentina buscaban su revancha histórica ante el vigente campeón, Francia, liderado por Kylian Mbappé. Los sudamericanos dominaban cómodamente con goles de Messi de penal y Ángel Di María para el 2-0, pero un doblete sobre el final de Mbappé al 81' y 82' mandó el juego al alargue.
En la prórroga, Messi anotó el 3-2 al 108' y Mbappé empató de nuevo al 118' desde los once pasos. En la última jugada, Emiliano "Dibu" Martínez salvó a Argentina al tapar un mano a mano agónico a Randal Kolo Muani, para luego ser la figura en la tanda de penales que le dio la tercera estrella a los sudamericanos.
¿Ahora dinos, que juego que te marcó añadirías tu a esta lista?