El Mundial llega a su fin y con ello la prisa por completar el Panini
El atardecer nuboso se refleja sobre el techo del Palacio de Bellas Artes, que durante el Mundial no solo fue un punto de festejo de los aficionados sino también observador de una de las actividades paralelas a dicho evento, donde centenares de personas, grupos de amigos, familias, parejas, todos con libros multicolores en las manos que comparten una meta en común: completar las 994 estampas del álbum mundialista Panini.
¿Cómo lograr la faena? Después de gastar en múltiples sobres de estampas lo inevitable se asomaba, la cantidad de estampas repetidas comienza a incrementar, comprar más sobres ya no es viable ¿Cuál es la alternativa más económica? Intercambiar tus estampas repetidas por las que te faltan. La hazaña parece verse cerca, la barrera de las 900 estampas faltantes se cruza, después te faltan 50, ya llenaste las selecciones de repechaje, escudos multicolores, te faltan 20, con el paso del tiempo cada vez es más difícil encontrar esas faltantes, todo se dificulta. La ultima instancia llegó, no hay otra alternativa para llenar el álbum, solo queda una opción: comprar.
Una reunión de coleccionistas
Las zonas de la explanada de Bellas Artes están claramente divididas. Alrededor de 300 personas se encuentran paradas platicando en grupos, intercambiando las estampas por otras, pero hay otra que no llama la atención por su persona. Aproximadamente 20 individuos se encuentran sentados en las jardineras para lucir unos estuches en forma de libro, en su interior de forma estrictamente ordenada se hayan estampas de todos los jugadores del mundial: Argelia, Cabo Verde, Bélgica, Japón, Paraguay, etc, todas las selecciones y estampas especiales se encuentran catalogadas para su venta.
Cada caja de Panini con 100 sobres del álbum cuesta según su página oficial $2,500.00. “Yo compré 2 cajas y ahorita ya le saqué más de las dos cajas, ya llené mis álbumes, llené 3” menciona Edwin, que se posa cada día, desde horas tempranas a hacer su labor de vendedor frente a la gran multitud de coleccionistas.
¿Cuáles han sido las estampas más cotizadas?
Comerciantes como Edgar Castro comenta que las estampas más cotizadas son Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappe, pero el costo no es el mismo, depende del hambre del vendedor: “Por lo general un Cristiano, un Messi base están en 200 pesos, pero yo los tengo en 180”. Sergio, otro vendedor de las jardineras de Bellas Artes comenta “Las más cotizadas son Messi, Ronaldo y Mbappe, que vienen valiendo de los 200 a los 100 pesos”. Una estampa común y corriente vale entre los 5 y 10 pesos.
Jugadores que brillan por el Mundial fueron el arquero de Cabo Verde, Vozinha, cuyas increíbles actuaciones frente a potencias como España, Uruguay y Argentina le hicieron crecer en popularidad; y el defensor de Nueva Zelanda Tim Payne, que gracias a un influencer argentino creció de 4,700 a 5 millones de seguidores en Instagram. Entre los coleccionistas el precio de cada una de estas dos estampas ronda los 50 pesos, según comenta Sergio. “Haaland y Vinicius Jr. andan en 50, el que más o menos es Mbappe” comenta Edwin, otro vendedor.
No todo es el álbum
Dentro del mar de conversaciones sobre intercambio o venta de estampas, una mujer no cuenta con las estampas del álbum exactamente, sino con unas monedas enfrente. El Banco de México sacó 12 monedas conmemorativas, cada una con un valor distinto: oro, plata y sencillas de 20 pesos.
“Las de oro el set de 4 está en 124 mil pesos, y las de plata están en 3,500 cada una”, comenta Urelda mientras mira otras estampas, que asemejan el diseño de las del álbum, pero en sus personajes vemos parte del folklor mexicano. “Las vendo en 10 pesos, la que más se vende es Dr. Simi, el patito mundialero, José José, Juan Gabriel, Chabelo… Mi hijo las diseña y él es quien me las da”.
Comprar sigue siendo la última opción
Paloma Carvajal, próxima a llenar el álbum sigue adquiriendo sobres, pues considera que el precio de las faltantes es cara, mientras su hijo abre un sobre y se lleva una sorpresa. ”Mira, le salió Cristiano Ronaldo”. El niño muestra las estampas que le salieron y se ve el capitán de Portugal al frente. “Me faltan muchas, pero están bien caras, entonces me espero a los sobres para que mi hijo sienta la emoción de abrirlos”.
El Mundial llega a su recta final, el anochecer comienza a caer enfrente del Palacio de Bellas Artes, el flujo de gente comienza a disminuir, pero no el ánimo por llegar a obtener las 994 estampas del álbum, una actividad que además de los partidos, los coleccionistas hacen que se encuentren con el deporte con más aficionados del mundo.