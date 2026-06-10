El negocio detrás del sueño: cómo se reparte el premio millonario del Mundial 2026
El Mundial 2026 pasará a la historia no solo por ser el primero con 48 selecciones, sino por marcar un hito financiero sin precedentes al poner en juego una bolsa total de 655 millones de dólares en premios.
Esta cifra, que representa un incremento cercano al 50% en comparación con Qatar 2022, mantiene expectantes a las federaciones que buscan llevarse la gloria. No obstante, detrás del reluciente trofeo y los festejos, se esconde un intrincado entramado de acuerdos donde el dinero no se distribuye de la manera en que la mayoría de los aficionados imagina.
La FIFA mantiene una política institucional estricta: el organismo no deposita un solo centavo de manera directa en las cuentas de los deportistas. Los millones de dólares ganados por superar las distintas fases se transfieren íntegramente a las federaciones nacionales de cada país.
De este modo, cada federación opera como una empresa autónoma que decide cómo administrar sus recursos, destinando una parte al desarrollo del balompié local, otra a la infraestructura y una más a la logística del torneo. Los ingresos brutos que la FIFA transfiere a las federaciones según la instancia alcanzada se dividen de la siguiente manera:
Campeón: 50 millones de dólares
Subcampeón: 33 mdd
Tercer lugar: 29 mdd
Cuarto lugar: 27 mdd
Cuartos de Final: 19 mdd
Octavos de Final: 15 mdd
Dieciseisavos de Final: 11 mdd
Fase de Grupos: 9 mdd
Es en este punto donde se activa la otra cara de la justa mundialista: el pacto. Antes de jugar el partido inaugural, los capitanes de cada selección se sientan a negociar con sus directivos para estipular qué porcentaje del dinero de la FIFA irá directamente al bolsillo de los jugadores.
En las selecciones de élite, las plantillas suelen amarrar entre el 30% y el 50% de los premios totales. Esto quiere decir que si un equipo se corona campeón y recauda los 50 millones de dólares asignados al primer lugar, el plantel se repartirá una bolsa de hasta 25 millones de dólares entre los jugadores y el cuerpo técnico.
Este sistema genera una brecha colosal que evidencia la desigualdad económica de esta disciplina global. Para las superestrellas que militan en los clubes más ricos de Europa, los bonos del Mundial representan una cifra menor, casi simbólica, frente a sus contratos anuales y de patrocinio; de hecho, muchos optan por donar estos ingresos a causas benéficas.
Por el contrario, para los futbolistas de naciones emergentes o debutantes en esta Copa del Mundo, el simple hecho de disputar los tres partidos de la fase de grupos y asegurar el piso mínimo de 10,5 millones de dólares para su federación puede significar un cambio de alto impacto en su realidad financiera.
Finalmente, el ecosistema del Mundial se blinda a través del Programa de Beneficios para Clubes de la FIFA, el cual inyecta cientos de millones de dólares a los equipos que prestan a sus activos.
Al pagar una tarifa diaria por cada jugador convocado, la FIFA compensa a los clubes por el desgaste y el riesgo de lesiones de sus estrellas durante el mes de competencia. Así, el Mundial 2026 se consolida como un producto financiero altamente rentable, donde el éxito deportivo en la cancha se traduce de inmediato en un millonario juego de estrategia detrás de los escritorios.