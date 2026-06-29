El precio promedio de los boletos del México vs. Ecuador ronda los 54 mil pesos
La trascendencia del partido entre México y Ecuador este martes hizo volar los precios de los boletos en el mercado secundario.
A diferencia de las entradas para el México vs. Chequia del miércoles pasado, que al final tuvieron un precio promedio de 30 mil pesos (1,720 dólares), para el partido de Dieciseisavos ante los sudamericanos la cifra es de 50 mil pesos (2,849 dólares).
Estos números son de acuerdo a la plataforma Ticket Data, que analiza la variación de precios en el mercado secundario, es decir, los de la reventa, ya sea mediante la plataforma oficial de FIFA para ello, u otras como StubHub que funcionan como intermediarios independientes entre compradores y vendedores.
A pesar de la cifra tan elevada, esta no representa el máximo en que han estado cotizados esos boletos, ya que el 20 de junio, un par de días después de que México amarró su pase a Dieciseisavos tras vencer a Corea del Sur, llegaron a estar en 62 mil pesos (3,554 dólares).
Esos precios no corresponden a una categoría en específico, sino que son el promedio de los precios ofertados en el mercado secundario, por lo que es común que los únicos boletos disponibles en la plataforma directa de FIFA sean mucho más caros.
Hasta hace un par de días, las únicas zonas disponibles ahí eran Hospitality, el área de exclusividad que ofrece alimentos y bebidas, además de zonas con la mejor vista, con un precio de 160 mil pesos.
Curiosamente, esos 2,849 pesos como precio promedio para el México vs. Ecuador no es lo más caro para un partido del Tricolor, ya que el más alto fue para la inauguración, cuando costaban 65 mil pesos (3,748 dólares).
Después estuvieron los 53 mil pesos que tuvo como promedio el México vs. Corea del Sur en Guadalajara, mientras que a ellos les siguen los 50 mil del juego contra Ecuador y los 30 mil del juego ante Chequia (1,720 dólares), cuando el Tri ya no se jugaba nada, porque ya estaba seguro su liderato de grupo.