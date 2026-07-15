El rival que le faltaba a Messi: Inglaterra aparece en su último Mundial
Lionel Messi ha enfrentado a todas las selecciones campeonas del mundo en sus más de dos décadas de trayectoria con Argentina, excepto a Inglaterra.
El duelo llegará hoy en la última semifinal del Mundial 2026. A sus 39 años y en su sexta participación en el torneo, el capitán argentino disputará por primera vez un partido internacional contra el conjunto inglés.
Messi estuvo cerca de encontrarse con Inglaterra en noviembre de 2005, cuando ambas selecciones disputaron un amistoso en Ginebra. Argentina perdió 3-2, pero el entonces jugador del Barcelona no participó porque todavía cumplía la suspensión recibida tras su expulsión en el debut con la selección mayor ante Hungría.
Contra los húngaros ingresó de cambio y fue expulsado menos de un minuto después por golpear con el brazo a Vilmos Vanczak, mientras intentaba liberarse de su marca.
Desde el amistoso de Ginebra, ingleses y argentinos no habían vuelto a enfrentarse.
Aunque nunca se midió a la selección, el astro argentino conoce bien al futbol inglés. En su carrera en el balompié europeo enfrentó 36 veces a los seis clubes tradicionales más poderosos de la Premier League y acumuló 27 goles y seis asistencias.
El Arsenal fue su víctima favorita, con nueve goles en seis partidos, incluidos cuatro en una sola noche en los cuartos de final de la Champions League de 2010.
El Manchester City aparece después con siete tantos en ocho encuentros, mientras que al Manchester United le hizo cuatro en seis presentaciones.
Su registro se completa con tres goles contra el Chelsea, dos frente al Liverpool y otros dos ante el Tottenham. Leo marcó contra todos los integrantes del denominado “Big Six”.
Tres de sus cuatro Champions fueron ganadas ante ingleses
La relación de Messi con los clubes ingleses también quedó marcada por tres títulos de Champions League. El primero llegó en 2006, cuando el Barcelona derrotó 2-1 al Arsenal en París.
El argentino formó parte de esa plantilla y participó durante el torneo, pero una lesión muscular sufrida frente al Chelsea lo dejó fuera de las semifinales y de la convocatoria para la final. Fue campeón de Europa ante el Arsenal sin disputar el partido decisivo.
En 2009 sí fue protagonista contra el Manchester United. Barcelona ganaba 1-0 cuando Messi apareció dentro del área para conectar de cabeza un centro de Xavi. El remate superó a Edwin van der Sar y cerró el 2-0 con el que el equipo de Pep Guardiola completó el triplete.
Dos años después volvió a encontrarse con el United, ahora en Wembley. El partido estaba empatado 1-1 cuando recibió fuera del área y disparó antes de que la defensa pudiera cerrarle el espacio. La pelota venció nuevamente a Van der Sar y encaminó el triunfo 3-1.
Messi fue elegido como el mejor jugador de aquella final, en la que los blaugranas dominaron la posesión, realizaron 19 remates y permitieron sólo cuatro del equipo de Alex Ferguson.
El balance en Champions ante los ingleses es positivo tres Champions conquistadas con el Barcelona fueron ante rivales ingleses (Arsenal en 2006 y Manchester United en 2009 y 2011). Su cuarta Champions, y la última, llegó en 2015 frente a la Juventus.
Así, tres de los cuatro títulos europeos de su carrera fueron obtenidos ante equipos ingleses.
Su primer capítulo en una rivalidad histórica
El partido también incorporará a Leo a una rivalidad que comenzó mucho antes de su debut con Argentina. Ingleses y argentinos no se enfrentan en una Copa del Mundo desde 2002, cuando un penal de David Beckham le dio la victoria a Inglaterra en la fase de grupos.
Los ingleses habían eliminado a Argentina en los cuartos de final de 1966, en un encuentro marcado por la expulsión de Antonio Rattín. Veinte años después, Diego Maradona respondió con la “Mano de Dios” y el Gol del Siglo en México 1986.
En Francia 1998, Argentina avanzó en penales después de un partido que tuvo un gol de Michael Owen, la expulsión de Beckham y una jugada preparada en un tiro libre que terminó con el tanto de Javier Zanetti.
Messi construyó su relación con el futbol inglés desde los clubes, pero nunca participó en el enfrentamiento entre las selecciones. Su primera aparición será en una semifinal y con Argentina a dos partidos de lograr un histórico bicampeonato.
Inglaterra será un desafío diferente
Sus cifras contra los clubes ingleses son favorables, pero ahora el contexto será distinto. En Barcelona formaba parte de un equipo diseñado para controlar la pelota y obligar a sus rivales a defender cerca de su área.
Ante Inglaterra se encontrará con una selección capaz de cerrar los espacios interiores, aumentar el contacto físico y evitar que Argentina instale el partido alrededor de él.
El desafío también cambia por la etapa de su carrera. Ya no interviene con el mismo ritmo en los 90 minutos, pero conserva la capacidad de decidir con un pase o una definición. La albiceleste ha tenido que acercarlo al área y rodearlo de jugadores capaces de mantener el ritmo mientras administra sus esfuerzos.
Después de 27 goles contra los principales clubes ingleses, tres Champions ganadas frente a rivales de ese país y dos tantos en las dos finales que disputó contra el Manchester United, Messi finalmente tendrá enfrente a Inglaterra.
No será otra noche europea ni tendrá detrás al Barcelona de Guardiola. Será su primer partido ante la selección inglesa y tendrá como premio un lugar en la final del Mundial.